تدبير لقاح كورونا تحت عيون الجيش الملكي والأمن الوطني

صبت الظروف التي يجتازها المغرب في صالح وزير الصحة خالد أيت الطالب، الذي تعرض لغضبة كبرى، جعلته مرشحا لمغادرة الحكومة بسبب تقارير سوداء حول تدبير أزمة كورونا.

وإذا كانت مصادر هسبريس ترجح عدم إمكانية تعديل الحكومة في الوقت الراهن، مقابل تغييرات كبرى تطال مسؤولي المؤسسات العمومية بعد أسابيع قليلة، فإنها تؤكد أن من علامات عدم الثقة في وزارة الصحة ربط الأوامر الملكية في علاقة بتدبير عملية تلقيح المغاربة ضد فيروس كورونا بتدخل القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني.

وهو ما أكدته جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في وقت سابق، وحضرها كل من الجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية الجنرال محمد عبار، والمدير العام للأمن الوطني و”الديستي” عبد اللطيف الحموشي.