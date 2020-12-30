تدخل أمني يفرق وقفة لأساتذة "التعاقد" بالناظور

تدخلت عناصر قوات الأمن، صباح الأربعاء، لتفريق وقفة احتجاجية نظمتها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد – جهة الشرق” بساحة الشبيبة والرياضة بوسط مدينة الناظور.

وأصيب خلال التدخل الأمني عدد من المتظاهرين الذين نُقلوا على متن سيارات الإسعاف إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسني، لتلقي العلاجات الضرورية.

واستمر الشكل الاحتجاجي متفرقا على مستوى شارع الجيش الملكي والمحطة الطرقية وصولا إلى شارع محمد الزرقطوني، قبل أن ينجح المتظاهرون في التجمع، مجددا، أمام مقرّ عمالة الإقليم وسط حصار أمني مشدد.

واستنكر البيان الختامي للوقفة الاحتجاجية الجهوية “التدخل القوي لعناصر الأمن ضد المتظاهرين”، مشيرا إلى أن الوقفة “كانت سلمية في طابعها لا تستدعي كل هذا الحصار”.

وأكد البيان ذاته على “مواصلة مختلف الأشكال الاحتجاجية التصعيدية إلى حين الاستجابة الفعلية لكافة مطالب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”.

ويخوض أساتذة “التعاقد”، على المستوى الوطني، إضرابا لثلاثة أيام (الثلاثاء، الأربعاء، الخميس) تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني للتنسيقية، ردا على ما اعتبره بيان المجلس “استمرار الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية والمدرسة العمومية”.