تدخل أمني ينهي تهديدا بالسلاح الأبيض في خريبكة

تدخل أمني ينهي تهديدا بالسلاح الأبيض في خريبكة
صورة: هسبريس
الجمعة 8 يناير 2021 - 18:12

اضطر موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، مساء الخميس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و30 سنة، كانا في حالة اندفاع قوية وعرضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضحت مصادر هسبريس أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيهما اللذين ضبطا في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بالحي السكني “المقاومة” بمدينة خريبكة، غير أنهما أبديا مقاومة عنيفة وهدد أحدهما عناصر الأمن الوطني باستعمال السلاح الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها أن مقدم شرطة اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، من أجل تفادي الخطر الناجم عن الشخصين المذكورين، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيفهما وحجز السكين المستخدم في الاعتداء.

يشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الأمن الإقليمي بخريبكة الإشعاعات النووية السلاح الأبيض تهديد عناصر الشرطة

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‫تعليقات الزوار

2
  • مصطفى
    الجمعة 8 يناير 2021 - 19:06

    أقصى العقوبة للكلاب الضالة… مزيان تبارك الله يهددون الأمن… هاذ الشي لي بقا…

    8
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  • أمازيغي باعمراني
    الجمعة 8 يناير 2021 - 19:31

    رصاصة في الرأس أو القلب تريح الساكنة من حثالتين خير من أن يجوبا الأزقة والشوارع فيكون عدد كبير من المواطنين في خطر أو تزحق أرواحهما.

    2
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