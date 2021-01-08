تدخل أمني ينهي تهديدا بالسلاح الأبيض في خريبكة

اضطر موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، مساء الخميس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و30 سنة، كانا في حالة اندفاع قوية وعرضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضحت مصادر هسبريس أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيهما اللذين ضبطا في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بالحي السكني “المقاومة” بمدينة خريبكة، غير أنهما أبديا مقاومة عنيفة وهدد أحدهما عناصر الأمن الوطني باستعمال السلاح الأبيض.

وأضافت المصادر ذاتها أن مقدم شرطة اضطر لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، من أجل تفادي الخطر الناجم عن الشخصين المذكورين، وذلك قبل أن يسفر هذا التدخل الأمني عن توقيفهما وحجز السكين المستخدم في الاعتداء.

يشار إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.