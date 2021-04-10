تدخل للدرك يضع اليد على أطنان من "الشيرا"

تمكنت مصالح القيادة الإقليمية للدرك الملكي بطانطان، اليوم السبت، من حجز خمسة أطنان من مخدر الشيرا، في عملية أمنية تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن هذه العملية الأمنية التي أشرف عليها ميدانيا قائد سرية درك طانطان، على مستوى نفوذ جماعة أبطيح التي بعد بحوالي 80 كيلومترا عن طانطان في اتجاه السمارة، مكنت من توقيف شخص وحجز المخدرات المهربة محملة على متن ثلاث سيارات رباعية الدفع، فيما لاذ بقية المتورطين بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وأضافت مصادر هسبريس أن عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف هوية جميع المتورطين في هذه الأنشطة الممنوعة، ورصد كافة امتداداتهم وارتباطاتهم المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.