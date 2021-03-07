تدشين مركز لالة آمنة لرعاية الطفل بآيت ملول

أشرف والي جهة سوس ماسة، أحمد حجي، على افتتاح مركز “لالة آمنة لرعاية الأطفال” بحي “لمزار”، التابع لجماعة آيت ملول، عمالة إنزكان آيت ملول، والذي شيد على مساحة تقدر بـ2100 متر مربع.

ويهدف هذا المركز، الذي أحدث بشراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية، إلى تحسين جودة الاستقبال، والتكفل بالأطفال المتخلى عنهم، وتوفير ظروف مثلى لعيشهم.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز “لالة آمنة لرعاية الأطفال” 76 سريرا. وناهزت التكلفة المالية الإجمالية للمشروع 5 ملايين و800 ألف درهم، تضمنت تكلفة الدراسات والبناء والتجهيزات.

يشار إلى أن حفل الافتتاح حضره الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، عبد الكريم الشافعي، ووكيل الملك بابتدائية إنزكان، محمد حبشان، وممثل عن العصبة المغربية لحماية الطفولة، وعدد من الفاعلين في مجال الطفولة.