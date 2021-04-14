تراجع استهلاك المغاربة من "المنبهات" يخفض واردات الشاي والقهوة

تراجعت واردات الشركات المغربية من مواد الشاي والقهوة منذ بداية العام الجاري، نتيجة تراجع مستوى استهلاك المغاربة لهذه المنتجات جراء تفشي جائحة “كوفيدـ 19”.

وساهم تقليص ساعات عمل المقاهي في انخفاض مستوى استهلاك المواطنين لهذين المنتوجين، خاصة منتوج القهوة الذي تراجع بنسبة كبيرة منذ بداية السنة الجارية.

وأوضحت بيانات إحصائية صادرة عن مكتب الصرف عن انخفاض كبير في الكميات المستوردة من القهوة، بلغت نسبته ما يناهز 38 في المائة، بعد استيراد الشركات المغربية بنحو 5.4 آلاف طن من القهوة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقابل 8.6 آلاف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية التي رصدها المغرب لاستيراد القهوة من دول إفريقيا وبلدان أمريكا الجنوبية ما يناهز 175 مليون درهم في الشهرين الأولين من سنة 2020، مقابل 117 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري.

كما أشارت بيانات مكتب الصرف إلى تراجع ملموس في الكميات المستوردة من الشاي بلغت نسبته ما يناهز 34 في المائة، بعد استيراد الشركات المغربية لنحو 7.1 ألف طن من الشاي خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقابل 10.8 آلاف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقاربت القيمة الإجمالية التي رصدتها الشركات المغربية لاستيراد الشاي من الصين وكينيا، على وجه الخصوص، ما يناهز 285 مليون درهم في الشهرين الأولين من سنة 2020، مقابل 201 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري.