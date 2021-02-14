تراجع الأداء الأسبوعي في بورصة الدار البيضاء

شهدت بورصة الدار البيضاء خلال الأسبوع ما بين 8 و12 فبراير الجاري، تراجعا على مستوى التداولات، بعدما سجل المؤشران الرئيسيان مازي وماديكس انخفاضا بـ 1,34 و1,38 في المائة على التوالي.

وقد تراجع مازي إلى 11.556,59 نقطة، في حين انخفض ماديكس إلى 9.417,65 نقطة، حيث إن الأداء السنوي لهذين المؤشرين (YTD) بلغ على التوالي 2,39 و2,48 في المائة.

أما مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20” (MSI20)، الذي يعكس حصيلة أسهم 20 شركة الأكثر سيولة ببورصة الدار البيضاء، فقد تراجع بـ 1,43 في المائة، مستقرا في 941,86 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، فقد انخفض مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 1,28 في المائة، محققا 10.573,34 نقطة، في حين تراجع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” بـ 1,31 في المائة، ليستقر عند 9.924,48 نقطة.

وسجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” خسارة بـ 1,24 في المائة، محققا 883,39 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، سجل 15 قطاعا، من بين 24 المدرجة في البورصة، خلال الأسبوع، أداء سلبيا، حيث تراجعت قطاعات “العقار” و”شركات التمويل والخدمات المالية” و”النفط والغاز” على التوالي بـ 3,71 و2,96 و2,74 في المائة.