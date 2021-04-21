انسحابات الأندية تخنق مشروع "السوبر الأوروبي"

انسحابات الأندية تخنق مشروع "السوبر الأوروبي"
صورة: أرشيف
الأربعاء 21 أبريل 2021 - 10:59

أصبح دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم على وشك الانهيار بعدما انسحب ناديا إنتر ميلان وأتليتكو مدريد، اليوم الأربعاء، لينضما إلى الأندية الإنجليزية الستة التي انسحبت من المشروع نفسه.

وأكد إنتر خروجه من البطولة في بيان ذكر فيه أن “الارتباط مع كل أصحاب المصلحة في تحسين صناعة كرة القدم لن يتغير، واللعبة يجب أن يكون لها اهتمام في تحسين مسابقاتها باستمرار”.

وقبل لحظات من ذلك، كان أتلتيكو مدريد أعلن انسحابه من البطولة، ليترك فرق برشلونة وريال مدريد، وميلان ويوفنتوس، هي الباقية على التزام رسمي بهذا المشروع.

وذكرت أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام، انسحابها أمس الثلاثاء؛ بعد أقل من 48 ساعة من الإعلان عن مشروع الدوري.

إنتر ميلان وأتليتكو مدريد الانسحاب السوبر الأوروبي كرة القدم

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‫تعليقات الزوار

1
  • مزيانة للكوكب
    الأربعاء 21 أبريل 2021 - 11:05

    اصلا هاديك غير تخربيقة، نحن ولدنا مع كرة القدم بالشكل الحالي، ومتعتها في وجود القوي و الضعيف و المفاجآت وووو

    0
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