تراجع الإصابات والوفيات بكورونا يسائل حقيقة الوضع الوبائي بالمغرب

تراجع الإصابات والوفيات بكورونا يسائل حقيقة الوضع الوبائي بالمغرب
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:00

في وقت يشهد العالم موجة جديدة من انتشار فيروس “كورونا” وعودة فرض الإغلاق الشامل للمرة الثالثة، تراجع عدد الإصابات والوفيات بـ”كوفيد-19″ بالمغرب بشكل كبير جدا، وهو ما دفع أكثر من مصدر إلى طرح تساؤلات حول حقيقة الوضع الوبائي بالمملكة.

وكشفت مصادر طبية من وزارة الصحة أن العامل الأساسي في تراجع عدد الإصابات بكورونا المعلن عنه يعود بالأساس إلى انخفاض وتيرة التحليلات في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية أجري على الصعيد الوطني 5779 تحليلا مخبريا فقط، في وقت كان فيه عدد التحليلات يصل إلى 30 ألفا في يوم واحد.

وأكد مصدر آخر يعمل في مستشفى محلي أنه لا يمكن الاستمرار في وتيرة التحليلات نفسها بالنظر إلى التكلفة المادية المرتفعة، مضيفا أن الاختبار الواحد يكلف الدولة 500 درهم، ما دفعنا إلى تقليص دائرة التحليلات حتى بالنسبة للمخالطين المحتملين.

ويبدو أن جهود الدولة تركز في المرحلة الحالية على إنجاح عملية التلقيح الوطنية وضمان الحصول على 65 مليون جرعة التي طلبتها الحكومة، لكن طبيبا مغربيا حذر، في تصريح لهسبريس، من تفجر “قنبلة وبائية” جراء إقدام وزارة الصحة على خفض تحليلات “كوفيد-19”.

وقال المصدر ذاته إن ما يثير القلق في أرقام وزارة الصحة، هو أنه “كلما انخفض عدد الإصابات المعلن انخفضت حالات التعافي”، متسائلاً عن العلاقة بين حالات الشفاء الجديدة والإصابات الوبائية المسجلة.

وشددت مصادر من وزارة الصحة على أن المرحلة الحالية التي يواجه فيها العالم موجة وبائية جديدة وتفشي السلالة المتحورة، تقتضي توسيع دائرة التحليلات الطبية، وليس خفضها، للسيطرة على الوضع وتفادي حدوث مفاجئات مرتبطة بالتطور الوبائي.

وسجلت الجارة الشمالية إسبانيا رقما قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 93 ألفا و822 حالة خلال العطلة الأسبوعية، في حين عرف تواتر الإصابة بالفيروس، كما تم قياسه على مدار الأربعة عشر يوما الماضية، ارتفاعا جديدا بلغ 885 إصابة بين كل مائة ألف نسمة (الاثنين) مقابل 829 حالة يوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، تسجيل 337 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 466626 حالة، و22 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 8172.

ووفق المصدر ذاته، فإن مجموع التحليلات الطبية المنجزة بلغ 4828401 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس من العام الماضي.

الإغلاق الشامل انتشار فيروس كورونا حقيقة الوضع الوبائي عدد الإصابات والوفيات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

24
  • مغربي
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:14

    آشمن تحليلة تكلف الدولة 500 درهم، دابا راه إلى بغيتي دوز خاصك تخلص من جيبك الفلوس حيت الدولة مابقاتش كادوز تحاليل و بالنسبة الوباء راه مابقاوش كايديرو تحليلة و كايوصيو لي فيه الأعراض يمشي مباشرة يشري الأدوية بدون داع للتحليلات + كورونا الحقيقية هو يبقاو المقاهي و المحلات يتسدو، حيت راه كاين مشكل كبير في الإقتصاد و خلي بنادم يتعايش مع كورونا و لي مادايرش الوقاية راه ذنوبو على راسو.

    53
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سي محمد
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:15

    باختصار شديد : الدولة مابقاشي عندها الفلوس لكي تستمر في التحليلات والكشوفات والتطبيب ….. القضية فيها ثقل و ميزانية ضخمة لهذا الله يحفظ لجات فيه وتصاب بهذا الوباء الملعون ..

    12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كورونا اللعين
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:15

    صحيح .
    قد تفشل الدولة في تحقيق مناعة جماعية؟؟ أو مناعة القطيع؟؟ كل شيء ممكن، ان لم يتم التعامل مع تطور الجائحة بشكل حازم وصارم فقد نصل إلى وصلت إليه دول أوروبية مثل انجلترا(بريطانيا)، لا قدر الله..
    اعرف ان هذا التخمين قد لا يجب بعض القٌرّاء ولكن هذه أشياء واردة ومحتملة….

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:16

    أسباب هذا التراجع هو تراجع التشحين الاعلامي الذي هول من حجم كورونا وصورها مثل الطاعون الذي مرت به البشرية عدة مرات. وكان آخرها قبل مائة سنة.. ثم انغماس جل المغاربة في البحث عن قوت يومهم..

    30
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أستاذة وطنية
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:17

    انخفاظ التحليلات هو سبب تراجع عدد الاصابات اولا لان الناس سئموا من هذه الاسطوانة المشروخة ثانيا سئموا من متاجرة مراكز التحليلات في المواطن دون مراعاة المستوى المادي له وسلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى لانه هو الشافي ولا شفاء الا شفاؤه

    35
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Nabil
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:21

    اغلب الحالات شفيت داخل البيوت وذلك راجع الى التغدية البيسيطة عند جل المغاربة في حد ذاتها دواء.

    28
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • azul hassan
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:21

    هناك ” أمر ” كان محل شك والآن أصبح حقيقة ، هو أن المواطن لم يعد يتق في المسؤول ، ولكن ماذا بعد بحيت يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطن عادي
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:23

    الله احد البأس
    الله يلطف بالعباد
    الله يصرف عنا الوباء والفساد وموازين

    14
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ملاحظ
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:26

    من الواضح أن الأرقام المعلنة لاتمثل الواقع ارى انه من الافضل وقف نشر الاحصائيات

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • nour
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:27

    كما درنا حيرة كثرو يقولك.مؤامرة نقصو مؤامرة التلقيح ما بغيناهش ملي تعطل بدا الغوات فيناهو خليونا فالتيقار حقيقة الوضع انانا كنشوفو بعينينا الدنيا عادي و ساكنة حدا المقبرة الوضع عادي كدوز ميت فالشهر بعض تلمرات ها العار عطيونا التقار راه قهرتونا هولندا تقربلات فيها بقوة ما بنادم عيا بهاد الفيلم

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • GALA
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:27

    عدد الحالات المصابة بوباء كورونا أكبر من مما تعلن عنه وزارة الصحة. كثير من المغاربة يمرضون ولا يقومون بتحاليل PCR وانا واحد منهم وزوجتي وأحد إخواني واقاربي. الحمدلله لم يمت منا أحد. عرفنا أننا مرضنا بكورونا بالقيام بتحليلة test sérologique والنتيجة تكون igG يعني أن مناعتنا ضد الفيروس موجودة. ما ذكرته ينطبق على كثير من المغاربة. اللهم احفظ الجميع لأن آلام الفيروس أصعب مما يتصور البعض( حمى وسعال وفشل في الرجلين والدوحة ووو)

    18
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Amiine
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:28

    رغم نقص التحاليل الحالات قلة مقارنة مع الشهرين الماضيين اطباء الخاصين كانو يعاينون حتى 16حالة في اليوم الان حالة واحدة في اليوم تقريبا ممكن نحن في نهاية الموجة الثانية لكن الحذر دول اخرى دخلت في موجة ثالثة وجب الاسراع في التلقيح و السلام

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdo
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:29

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا فكرنا جيدا في هذه الفردية بأن عدد التحليلات بأنه انخفض كثيراً بالنسبة على ما كان عليه سابقا لماذا كذلك عدد الوفيات انخفض هو الآخر كيف يمكننا تفسير هذا؟ ؟؟

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الرحيق المختوم
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:31

    الرجوع إلى الأصل فضيلة. هكذا كانت الدولة المغربية دائما تتعامل مع مواطنيها وتعتبرهم كائنات مالية توفر للخزينة العامة سيولة تستطيع بواسطتها فرض نفسها كدولة مكتملة الشروط في هذا العالم، لا تهمها لا صحتهم ولا تعليمهم ولا أكلهم ولا شربهم ولا أي شيء آخر. إنك في المغرب فلا تستغرب.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فرج الله سلحشور
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:33

    مداخيل الدولة من ضرائب المواطنين ضخمة جدا، المواطن يدفع مبلغا مهما في الضرائب كل سنة ولا يستحق حتى 500 درهم لاجراء التحليل! هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان المواطن لا قيمة له في نظر النخبة الحاكمة، المواطن يستغلونه فقط في ملء خزينة الدولة بالضرائب التي سيذهب جزء منها الى حسابات شخصية، لا نساوي حتى 500 درهم ياسلام!

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • benramiirabi
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:39

    اذا قبلنا بالامر فلماذا عدد الوفيات في تقلص كذلك هناك خطب ما
    لنفترض نقصان في عدد التحليلات فهل عدد الوفيات مرتبط بعدد التحليلات لنكن منطقيين في تحليلنا للمعطيات
    1نقصان عدد الوفيات
    2ارتفاع نسبة التعافي الى 95٪
    3انخفاض في عدد الحالات الحرجة
    4اخفاض مؤشر الإماتة والفتك
    5انخفاض نسبة ملء الأسرة
    واش كلشي هادشي مرتبط بنقصان عدد التحليلات ؟؟؟؟؟؟؟؟
    المرجو استعمال المنطق في التحليل

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هناك شك.
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:42

    الحقيقية هي أن هذا المرض ينال من أقلية ضعيفة للأسف تعاني من عدة أمراض مزمنة و في المغرب الأرقام في انخفاض و هذا منطقي لأن نسبة الوفايات هي الأخرى في انخفاض. أما التحاليل فهي على ما يبدو أكبر مهزلة في هذه التجربة الصحية الأليمة لأنها غير مضبوطة بالمرة والدول التي تقوم بعدد كبييير من التحاليل ستجد عددا كبيرا من المرضى و هم في الحقيقة ليسوا مرضى و ستضعهم في خانة الغير حاملين للأعراض. و الدليل على ذلك تجربة المشروب الغازي (إن كانت صحيحة؟) و التي تعطي نتيجة إيجابية ؟؟؟!!!

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حكيم
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:56

    الأرقام المصرح بها في المغرب لا مصداقية لها. مرة ترفع ومرة تنصب من طرف كان وأخواتها.
    ثمن تكلفة التحليل هو 100 جرهم. يشترى هذا التحليل من دول أسيوية بمبلغ لا يزيد عن عشرة أورويات.
    ثم أين هو اللقاح الصيني ولماذا تراجعت عليه الدولة في وقت كانت متحمسة له أو رفضت الصين تسليمه لأسباب جيوستراتيجية مثل التقارب مع أمريكا؟

    -3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالرحيم
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:58

    بالضبط. لما تسلءلنا عن سبب انخفاض عدد الإصابات لم نصدق ذلك .لانه حاليا أغلب الأسر في طنجة مثلا مصابة بالزمان والسعال ولا احد تقريبا يزور المستشفى أو الطبيب إلا فئة قليلة ميسورة.اما أصبح مسحوقا بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي جهادا الناس آخر حاجة تفكر فبها هي كورونا.. لذلك يبدو هذا الإغلاق والحصار أكثر من خطر الوباء . فهو نعتقد مفتشي فقط خطورته من ناحية الفتك قلت؟

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سؤال
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 15:58

    انخفضت وثيرة التحليلات من 30.000 إلى 5779 في اليوم… يعني أن أرقام الإصابات المصرح عنها في الآونة الأخيرة غير صحيحة…أغلبية المرضى الآن هم في منازلهم ..و الكثير من الناس حاملين للفيروس و لا يدرون….. هناك من لا تظهر عليهم علامة المرض و يتعافون تلقائيا و هناك من يتعافى بأخد بعض أدوية انفلونزا …السؤال هو كيف لعدد الوفيات أن ينخفض من 70 و 80 حالة وفاة يوميا إلى ما بين 20 و 30 وفاة…..أليس الدواء (ربما الكلوروكين) الذي كان يوصف للمرضى في المستشفيات هو سبب ذلك الرقم الكبير للوفيات؟؟؟؟

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • دوغان
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 16:09

    الحمد لله اكون خير حنا بغينا ينتها امره مشي غير يختفي نحن فقراء لا نستطيع ندفع ثمان العلاج كالغنياء ان شاء الله يحفضنا الله من كل وباء وبلاء امين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سفيان الهولندي
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 16:15

    المعلق رقم 16 عند الحق ٪٪٪ هذا لايعقل يا وزارة الصحة لماذا تكذبون على المغاربة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • طبيب
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 16:17

    صحيح ان عدد التحاليل انخفض، لاكن نسبة الحالات الإيجابية انخفضت أيضا حيت مرت من 30%إلى أقل من 6%. ثم إن عدد الوفايات الذي لا علاقة له بعدد التحليلات انخفض أيضا. في المستشفى الذي أعمل به كانت الأسرة ممتلئة عن ٱخره، اليوم و بفضل الله وحده، الضغط انخفض بشكل كبير. لا أحد منا يستطيع تقديم تفسير منطقي، خاصة و أن الدول الأخرى تعاني. الحمد لله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مواطنة مغربية
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 16:18

    السلامً عليكم درت التحليلةً انا وزوجي ب 1400 خرجات إيجابية ، قالو لنا غادي بتصلو بكم لتوجيهكم لأقرب نقطة لإعطائنا الدواء ، مر على هذا شهر لم يتصل احد . درنا الحجر الصحي وابتعدنا عن الجيران والعائلة لاننا نخاف الله سبحانه وتعالى لانه لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولو بغينا نتخلطو مع الناس مكانش لي غادي يمنعنا لولا الضمير والخوف من الله سبحانه وتعالى فين بانت لكم الحكومة هنا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
البوليساريو تقترب من الاندثار
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:59 12

البوليساريو تقترب من الاندثار

صوت وصورة
قانون يمنع تزويج القاصرات
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:48 24

قانون يمنع تزويج القاصرات

صوت وصورة
المغاربة وجودة الخبز
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 09:59 28

المغاربة وجودة الخبز

صوت وصورة
نداء أم ثكلى بالجديدة
الإثنين 25 يناير 2021 - 21:55 4

نداء أم ثكلى بالجديدة

صوت وصورة
منصة "بلادي فقلبي"
الإثنين 25 يناير 2021 - 20:45 7

منصة "بلادي فقلبي"

صوت وصورة
ورشة صناعة آلة القانون
الإثنين 25 يناير 2021 - 19:39 5

ورشة صناعة آلة القانون