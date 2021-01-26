تراجع الإصابات والوفيات بكورونا يسائل حقيقة الوضع الوبائي بالمغرب

في وقت يشهد العالم موجة جديدة من انتشار فيروس “كورونا” وعودة فرض الإغلاق الشامل للمرة الثالثة، تراجع عدد الإصابات والوفيات بـ”كوفيد-19″ بالمغرب بشكل كبير جدا، وهو ما دفع أكثر من مصدر إلى طرح تساؤلات حول حقيقة الوضع الوبائي بالمملكة.
وكشفت مصادر طبية من وزارة الصحة أن العامل الأساسي في تراجع عدد الإصابات بكورونا المعلن عنه يعود بالأساس إلى انخفاض وتيرة التحليلات في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية أجري على الصعيد الوطني 5779 تحليلا مخبريا فقط، في وقت كان فيه عدد التحليلات يصل إلى 30 ألفا في يوم واحد.
وأكد مصدر آخر يعمل في مستشفى محلي أنه لا يمكن الاستمرار في وتيرة التحليلات نفسها بالنظر إلى التكلفة المادية المرتفعة، مضيفا أن الاختبار الواحد يكلف الدولة 500 درهم، ما دفعنا إلى تقليص دائرة التحليلات حتى بالنسبة للمخالطين المحتملين.
ويبدو أن جهود الدولة تركز في المرحلة الحالية على إنجاح عملية التلقيح الوطنية وضمان الحصول على 65 مليون جرعة التي طلبتها الحكومة، لكن طبيبا مغربيا حذر، في تصريح لهسبريس، من تفجر “قنبلة وبائية” جراء إقدام وزارة الصحة على خفض تحليلات “كوفيد-19”.
وقال المصدر ذاته إن ما يثير القلق في أرقام وزارة الصحة، هو أنه “كلما انخفض عدد الإصابات المعلن انخفضت حالات التعافي”، متسائلاً عن العلاقة بين حالات الشفاء الجديدة والإصابات الوبائية المسجلة.
وشددت مصادر من وزارة الصحة على أن المرحلة الحالية التي يواجه فيها العالم موجة وبائية جديدة وتفشي السلالة المتحورة، تقتضي توسيع دائرة التحليلات الطبية، وليس خفضها، للسيطرة على الوضع وتفادي حدوث مفاجئات مرتبطة بالتطور الوبائي.
وسجلت الجارة الشمالية إسبانيا رقما قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 93 ألفا و822 حالة خلال العطلة الأسبوعية، في حين عرف تواتر الإصابة بالفيروس، كما تم قياسه على مدار الأربعة عشر يوما الماضية، ارتفاعا جديدا بلغ 885 إصابة بين كل مائة ألف نسمة (الاثنين) مقابل 829 حالة يوم الجمعة.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، الاثنين، تسجيل 337 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 466626 حالة، و22 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 8172.
ووفق المصدر ذاته، فإن مجموع التحليلات الطبية المنجزة بلغ 4828401 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس من العام الماضي.
آشمن تحليلة تكلف الدولة 500 درهم، دابا راه إلى بغيتي دوز خاصك تخلص من جيبك الفلوس حيت الدولة مابقاتش كادوز تحاليل و بالنسبة الوباء راه مابقاوش كايديرو تحليلة و كايوصيو لي فيه الأعراض يمشي مباشرة يشري الأدوية بدون داع للتحليلات + كورونا الحقيقية هو يبقاو المقاهي و المحلات يتسدو، حيت راه كاين مشكل كبير في الإقتصاد و خلي بنادم يتعايش مع كورونا و لي مادايرش الوقاية راه ذنوبو على راسو.
باختصار شديد : الدولة مابقاشي عندها الفلوس لكي تستمر في التحليلات والكشوفات والتطبيب ….. القضية فيها ثقل و ميزانية ضخمة لهذا الله يحفظ لجات فيه وتصاب بهذا الوباء الملعون ..
صحيح .
قد تفشل الدولة في تحقيق مناعة جماعية؟؟ أو مناعة القطيع؟؟ كل شيء ممكن، ان لم يتم التعامل مع تطور الجائحة بشكل حازم وصارم فقد نصل إلى وصلت إليه دول أوروبية مثل انجلترا(بريطانيا)، لا قدر الله..
اعرف ان هذا التخمين قد لا يجب بعض القٌرّاء ولكن هذه أشياء واردة ومحتملة….
أسباب هذا التراجع هو تراجع التشحين الاعلامي الذي هول من حجم كورونا وصورها مثل الطاعون الذي مرت به البشرية عدة مرات. وكان آخرها قبل مائة سنة.. ثم انغماس جل المغاربة في البحث عن قوت يومهم..
انخفاظ التحليلات هو سبب تراجع عدد الاصابات اولا لان الناس سئموا من هذه الاسطوانة المشروخة ثانيا سئموا من متاجرة مراكز التحليلات في المواطن دون مراعاة المستوى المادي له وسلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى لانه هو الشافي ولا شفاء الا شفاؤه
اغلب الحالات شفيت داخل البيوت وذلك راجع الى التغدية البيسيطة عند جل المغاربة في حد ذاتها دواء.
هناك ” أمر ” كان محل شك والآن أصبح حقيقة ، هو أن المواطن لم يعد يتق في المسؤول ، ولكن ماذا بعد بحيت يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر
الله احد البأس
الله يلطف بالعباد
الله يصرف عنا الوباء والفساد وموازين
من الواضح أن الأرقام المعلنة لاتمثل الواقع ارى انه من الافضل وقف نشر الاحصائيات
كما درنا حيرة كثرو يقولك.مؤامرة نقصو مؤامرة التلقيح ما بغيناهش ملي تعطل بدا الغوات فيناهو خليونا فالتيقار حقيقة الوضع انانا كنشوفو بعينينا الدنيا عادي و ساكنة حدا المقبرة الوضع عادي كدوز ميت فالشهر بعض تلمرات ها العار عطيونا التقار راه قهرتونا هولندا تقربلات فيها بقوة ما بنادم عيا بهاد الفيلم
عدد الحالات المصابة بوباء كورونا أكبر من مما تعلن عنه وزارة الصحة. كثير من المغاربة يمرضون ولا يقومون بتحاليل PCR وانا واحد منهم وزوجتي وأحد إخواني واقاربي. الحمدلله لم يمت منا أحد. عرفنا أننا مرضنا بكورونا بالقيام بتحليلة test sérologique والنتيجة تكون igG يعني أن مناعتنا ضد الفيروس موجودة. ما ذكرته ينطبق على كثير من المغاربة. اللهم احفظ الجميع لأن آلام الفيروس أصعب مما يتصور البعض( حمى وسعال وفشل في الرجلين والدوحة ووو)
رغم نقص التحاليل الحالات قلة مقارنة مع الشهرين الماضيين اطباء الخاصين كانو يعاينون حتى 16حالة في اليوم الان حالة واحدة في اليوم تقريبا ممكن نحن في نهاية الموجة الثانية لكن الحذر دول اخرى دخلت في موجة ثالثة وجب الاسراع في التلقيح و السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا فكرنا جيدا في هذه الفردية بأن عدد التحليلات بأنه انخفض كثيراً بالنسبة على ما كان عليه سابقا لماذا كذلك عدد الوفيات انخفض هو الآخر كيف يمكننا تفسير هذا؟ ؟؟
الرجوع إلى الأصل فضيلة. هكذا كانت الدولة المغربية دائما تتعامل مع مواطنيها وتعتبرهم كائنات مالية توفر للخزينة العامة سيولة تستطيع بواسطتها فرض نفسها كدولة مكتملة الشروط في هذا العالم، لا تهمها لا صحتهم ولا تعليمهم ولا أكلهم ولا شربهم ولا أي شيء آخر. إنك في المغرب فلا تستغرب.
مداخيل الدولة من ضرائب المواطنين ضخمة جدا، المواطن يدفع مبلغا مهما في الضرائب كل سنة ولا يستحق حتى 500 درهم لاجراء التحليل! هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان المواطن لا قيمة له في نظر النخبة الحاكمة، المواطن يستغلونه فقط في ملء خزينة الدولة بالضرائب التي سيذهب جزء منها الى حسابات شخصية، لا نساوي حتى 500 درهم ياسلام!
اذا قبلنا بالامر فلماذا عدد الوفيات في تقلص كذلك هناك خطب ما
لنفترض نقصان في عدد التحليلات فهل عدد الوفيات مرتبط بعدد التحليلات لنكن منطقيين في تحليلنا للمعطيات
1نقصان عدد الوفيات
2ارتفاع نسبة التعافي الى 95٪
3انخفاض في عدد الحالات الحرجة
4اخفاض مؤشر الإماتة والفتك
5انخفاض نسبة ملء الأسرة
واش كلشي هادشي مرتبط بنقصان عدد التحليلات ؟؟؟؟؟؟؟؟
المرجو استعمال المنطق في التحليل
الحقيقية هي أن هذا المرض ينال من أقلية ضعيفة للأسف تعاني من عدة أمراض مزمنة و في المغرب الأرقام في انخفاض و هذا منطقي لأن نسبة الوفايات هي الأخرى في انخفاض. أما التحاليل فهي على ما يبدو أكبر مهزلة في هذه التجربة الصحية الأليمة لأنها غير مضبوطة بالمرة والدول التي تقوم بعدد كبييير من التحاليل ستجد عددا كبيرا من المرضى و هم في الحقيقة ليسوا مرضى و ستضعهم في خانة الغير حاملين للأعراض. و الدليل على ذلك تجربة المشروب الغازي (إن كانت صحيحة؟) و التي تعطي نتيجة إيجابية ؟؟؟!!!
الأرقام المصرح بها في المغرب لا مصداقية لها. مرة ترفع ومرة تنصب من طرف كان وأخواتها.
ثمن تكلفة التحليل هو 100 جرهم. يشترى هذا التحليل من دول أسيوية بمبلغ لا يزيد عن عشرة أورويات.
ثم أين هو اللقاح الصيني ولماذا تراجعت عليه الدولة في وقت كانت متحمسة له أو رفضت الصين تسليمه لأسباب جيوستراتيجية مثل التقارب مع أمريكا؟
بالضبط. لما تسلءلنا عن سبب انخفاض عدد الإصابات لم نصدق ذلك .لانه حاليا أغلب الأسر في طنجة مثلا مصابة بالزمان والسعال ولا احد تقريبا يزور المستشفى أو الطبيب إلا فئة قليلة ميسورة.اما أصبح مسحوقا بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي جهادا الناس آخر حاجة تفكر فبها هي كورونا.. لذلك يبدو هذا الإغلاق والحصار أكثر من خطر الوباء . فهو نعتقد مفتشي فقط خطورته من ناحية الفتك قلت؟
انخفضت وثيرة التحليلات من 30.000 إلى 5779 في اليوم… يعني أن أرقام الإصابات المصرح عنها في الآونة الأخيرة غير صحيحة…أغلبية المرضى الآن هم في منازلهم ..و الكثير من الناس حاملين للفيروس و لا يدرون….. هناك من لا تظهر عليهم علامة المرض و يتعافون تلقائيا و هناك من يتعافى بأخد بعض أدوية انفلونزا …السؤال هو كيف لعدد الوفيات أن ينخفض من 70 و 80 حالة وفاة يوميا إلى ما بين 20 و 30 وفاة…..أليس الدواء (ربما الكلوروكين) الذي كان يوصف للمرضى في المستشفيات هو سبب ذلك الرقم الكبير للوفيات؟؟؟؟
الحمد لله اكون خير حنا بغينا ينتها امره مشي غير يختفي نحن فقراء لا نستطيع ندفع ثمان العلاج كالغنياء ان شاء الله يحفضنا الله من كل وباء وبلاء امين
المعلق رقم 16 عند الحق ٪٪٪ هذا لايعقل يا وزارة الصحة لماذا تكذبون على المغاربة
صحيح ان عدد التحاليل انخفض، لاكن نسبة الحالات الإيجابية انخفضت أيضا حيت مرت من 30%إلى أقل من 6%. ثم إن عدد الوفايات الذي لا علاقة له بعدد التحليلات انخفض أيضا. في المستشفى الذي أعمل به كانت الأسرة ممتلئة عن ٱخره، اليوم و بفضل الله وحده، الضغط انخفض بشكل كبير. لا أحد منا يستطيع تقديم تفسير منطقي، خاصة و أن الدول الأخرى تعاني. الحمد لله
السلامً عليكم درت التحليلةً انا وزوجي ب 1400 خرجات إيجابية ، قالو لنا غادي بتصلو بكم لتوجيهكم لأقرب نقطة لإعطائنا الدواء ، مر على هذا شهر لم يتصل احد . درنا الحجر الصحي وابتعدنا عن الجيران والعائلة لاننا نخاف الله سبحانه وتعالى لانه لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولو بغينا نتخلطو مع الناس مكانش لي غادي يمنعنا لولا الضمير والخوف من الله سبحانه وتعالى فين بانت لكم الحكومة هنا.