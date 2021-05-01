تراجع القوة الشرائية يخيم على "تطبيقات النقل"

تراجع القوة الشرائية يخيم على "تطبيقات النقل"
صورة: أرشيف
السبت 1 ماي 2021 - 07:13

تراجعت المداخيل اليومية لمهنيي قطاع النقل بالسيارات بواسطة التطبيقات الذكية بنسبة كبيرة خلال شهر رمضان، إذ قدر العاملون في المجال نسبة التراجع بنحو 75 في المائة.

وقال سمير فارابي، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على عادات النقل باستخدام التطبيقات الذكية في المغرب، بعد أن سُجل تراجع في نسبة إقبال الزبائن على خدمات شركات النقل عبر هذه التطبيقات.

وأوضح نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح لهسبريس، أن “تراجع الإقبال من طرف الزبائن على خدمات النقل بواسطة السيارات العاملة بحلول التطبيقات الذكية أمر طبيعي، بالنظر إلى تضرر القوة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين، بسبب تفشي الجائحة وتأثيرها السلبي على النسيج الاقتصادي بالمغرب”.

وتابع فارابي في التصريح ذاته: “تراجع القوة الشرائية تسببت بشكل مباشر في خفض الإقبال على خدمات التطبيقات الذكية للنقل الحضري بالدار البيضاء، وهو ما نتج عنه تراجع كبير في رقم المعاملات اليومي للسائقين المهنيين، بنسبة فاقت 60 في المائة قبل شهر رمضان الجاري، وبـ 75 في المائة خلال هذا الشهر الفضيل”.

كما أورد نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للنقل أن “هناك توجها كبيرا نحو خفض النفقات الشخصية من طرف الزبائن، ما انعكس سلبا على السائقين الذين تضرروا بشكل كبير بسبب توقف نشاطهم مع بداية الجائحة، ويحاولون الآن الخروج من الأزمة المالية التي ظلوا يتخبطون فيها منذ ذلك الحين”.

التطبيقات الذكية جائحة كورونا شهر رمضان قطاع النقل بالسيارات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بدون عنوان: الانتحار في شفشاون
الجمعة 30 أبريل 2021 - 21:05 6

بدون عنوان: الانتحار في شفشاون

صوت وصورة
حزب مايسة: الحريك وجدل تقنين الكيف
الجمعة 30 أبريل 2021 - 20:00 5

حزب مايسة: الحريك وجدل تقنين الكيف

صوت وصورة
سال الطبيب: التخلص من الإدمان
الجمعة 30 أبريل 2021 - 18:30 1

سال الطبيب: التخلص من الإدمان

صوت وصورة
منازل الروح: دليل المكروبين
الجمعة 30 أبريل 2021 - 17:00 1

منازل الروح: دليل المكروبين

صوت وصورة
منابع الإيمان: البحر في القرآن
الجمعة 30 أبريل 2021 - 14:00 7

منابع الإيمان: البحر في القرآن

صوت وصورة
تطلعات ساكنة أصيلة
الجمعة 30 أبريل 2021 - 12:32 2

تطلعات ساكنة أصيلة