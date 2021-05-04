تراجع طلب اللحوم ينعش البيض في شهر رمضان

سجل المهنيون ارتفاعا نسبيا في حجم إقبال المستهلكين على اقتناء البيض، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان؛ وهو ما ساهم في انتعاش معاملاتهم بشكل ملموس.

وربط المهنيون العاملون في القطاع هذا الانتعاش غير المتوقع بتراجع الطلب على اللحوم البيضاء، خاصة الأسماك التي ارتفعت أسعارها بشكل صاروخي منذ بداية شهر رمضان الجاري.

وقال حسن أبيضار، رئيس جمعية التضامن لتجار البيض بالجملة والتقسيط، إن هناك عوامل أخرى ساهمت في زيادة أسعار منتوج البيض، تتعلق بارتفاع الأثمنة في الضيعات المتخصصة في إنتاج الدجاج والبيض.

وأضاف رئيس جمعية التضامن لتجار البيض بالجملة والتقسيط، في تصريح لهسبريس: “هناك على ما يبدو تراجع في حجم الإنتاج بالضيعات الفلاحية، وهو ما يفسر أيضا الزيادة في الأسعار التي يشهدها السوق الاستهلاكي من هذا المنتوج الحيوي”.

وتابع المتحدث في التصريح نفسه: “أسعار بيع البيض في الضيعات لتجار الجملة لا يقل عن 93 سنتيما للوحدة، بينما يتراوح سعر التقسيط في المحلات التجارية ما بين 1.2 درهم و1.3 دراهم للبيضة الواحدة، وهو مستوى لم نكن نتوقع أن يسجله سعر البيع في المحلات التجارية خلال النصف الثاني من شهر رمضان”.

ويؤكد المهنيون أن أسعار البيض بالجملة ارتفعت مع بداية شهر رمضان بنحو 20 سنتيما، مقارنة مع المستوى الذي سجل في بداية الشهر الماضي، والأمر نفسه ينطبق على سعر التقسيط الذي تفاوتت مستويات الزيادة التي طبقها صغار التجار؛ لكنها لم تتجاوز 30 سنتيما على أبعد تقدير.