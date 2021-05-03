ترامب: نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "كذبة كبرى"

زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين أن “الكذبة الكبرى” هي نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وليست مزاعمه الكاذبة أنه فاز بالفعل على الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في رسالة إلى أنصاره بالبريد الالكتروني إن “الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020 ستعرف من الآن فصاعدا بالكذبة الكبرى “.

يذكر أن خبراء الانتخابات ومسؤولي التصويت قالوا إن انتخابات عام 2020 هي الأكثر حرية ونزاهة وأمنا في تاريخ الولايات المتحدة، وأنها شهدت اقبالا قياسيا على التصويت.

كما رفض الكثير من القضاة دعاوى قانونية رفعها الفريق القانوني لترامب بزعم وجود نظريات المؤامرة حول ماكينات التصويت المزورة وحشو صناديق الاقتراع في الولايات المهمة مثل جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا.

ومع ذلك استغل الجمهوريون، وإن كان البعض منهم نأوا بأنفسهم عنه بسبب إصراره على سرقة الانتخابات، مزاعم ترامب التي لا تستند على أي أساس، في تبرير وضع قيود جديدة على التصويت.