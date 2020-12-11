ترامب يحفّز الأوروبيين لفتح قنصليات جديدة في الصّحراء المغربية

تعزّز الوجود الدّبلوماسي الدّولي في الصّحراء بإعلان الولايات المتّحدة فتحَ قنصلية جديدة في مدينة الدّاخلة، وهو إعلانٌ أثار ردود فعلٍ دولية متفرّقة بشأن تأثيرات هذه الخطوة غير المسبوقة، وحول ما إذا كان قطارُ “قنصليات الصّحراء” سيقلُّ أيضاً دولاً أوروبية كانت تنتظرُ الضّوء الأخضر من الأمم المتّحدة.

ويضع قرار الرّئيس ترامب تأييد سيادة المغرب على الصّحراء، الولايات المتحدة إلى جانب القوى الدّولية التي تساندُ الرباط في هذا النّزاع الذي دام عقوداً، خاصة بعد العملية العسكرية في منطقة الكركرات وإعادة تشغيل المعبر التجاري الوحيد الفاصل بين المغرب وموريتانيا.

ومن المرتقب أن تحفّز الخطوة الأمريكية دولاً أوروبية صديقة للمملكة على فتح قنصليات لها في الصّحراء إسوة ببعض الدّول الإفريقية والعربية التي باتت تصطفّ إلى جانب الأطروحة المغربية داخل المنتظم الدّولي، وكرّست “عزلة” أطروحة الانفصال في الصّحراء.

وقال المحلّل السّياسي والإعلامي المغربي مصطفى الطوسة إنّ “اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء منعطف سياسي هام في سيرورة الصراع المغربي الجزائري حول الصحراء المغربية؛ فهو يضع نقطة النهاية للمعركة الدبلوماسية التي ما فتئت الجزائر تمولها من أجل إنجاح مشروع الانفصال السياسي”.

وتوقّف المحلّل الطوسة عند الوزن الثقيل الذي تحظى به الدبلوماسية الأمريكية في المحافل الدولية، حيث إنّ الضغط سيزداد على الجارة الجزائر لكي تنخرط ايجابا في العملية التفاوضية التي يقترحها المغرب للخروج من عقود من الضياع واللا استقرار والهوة الباردة وهدر موارد المنطقة ركضا وراء سراب الجمهورية الصحراوية الوهمية.

وشدّد المحلل ذاته على أنّ “هذا القرار الأمريكي، خصوصا الذي يتعلق بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، سيكون له تأثير هام على خيارات دول الاتحاد الأوروبي وقد تستنسخه تعبيرا عن دعمها للمقاربات المغربية”.

واعتبر الطوسة أنّ “دول الاتحاد الأوروبي تساند المغرب في سيادته على الأقاليم الصحراوية لكنها كانت تنتظر الضوء الأخضر من الأمم المتحدة للمضي قدما في تفعيل كافة أشكال الشراكة الاقتصادية والسياسة والدبلوماسية مع الأقاليم الصحراوية، وجاءت الخطوة الأمريكية لتسريع عملية إنزال هذه السياسات.

واستطرد الخبير ذاته قائلا: “بالنسبة للجزائر، بدا واضحا أنّ القرار الأمريكي تسبب في ارتباك كبير للمنظومة الحاكمة التي لم تعد تعرف على أي رجل ترقص، خصوصا في ظل الفراغ السياسي الذي يعيشه رأس هرم الدولة المختفي عن الأنظار لمدة أسابيع طويلة”.

وتابع الخبير في العلاقات الدّولية بأنّ “الجزائر تجد نفسها اليوم مرغمة على مراجعة حساباتها وتغيير سياستها الداعمة للانفصال الصحراوي”.