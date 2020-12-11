ترامب يحفّز الأوروبيين لفتح قنصليات جديدة في الصّحراء المغربية

تعزّز الوجود الدّبلوماسي الدّولي في الصّحراء بإعلان الولايات المتّحدة فتحَ قنصلية جديدة في مدينة الدّاخلة، وهو إعلانٌ أثار ردود فعلٍ دولية متفرّقة بشأن تأثيرات هذه الخطوة غير المسبوقة، وحول ما إذا كان قطارُ “قنصليات الصّحراء” سيقلُّ أيضاً دولاً أوروبية كانت تنتظرُ الضّوء الأخضر من الأمم المتّحدة.
ويضع قرار الرّئيس ترامب تأييد سيادة المغرب على الصّحراء، الولايات المتحدة إلى جانب القوى الدّولية التي تساندُ الرباط في هذا النّزاع الذي دام عقوداً، خاصة بعد العملية العسكرية في منطقة الكركرات وإعادة تشغيل المعبر التجاري الوحيد الفاصل بين المغرب وموريتانيا.
ومن المرتقب أن تحفّز الخطوة الأمريكية دولاً أوروبية صديقة للمملكة على فتح قنصليات لها في الصّحراء إسوة ببعض الدّول الإفريقية والعربية التي باتت تصطفّ إلى جانب الأطروحة المغربية داخل المنتظم الدّولي، وكرّست “عزلة” أطروحة الانفصال في الصّحراء.
وقال المحلّل السّياسي والإعلامي المغربي مصطفى الطوسة إنّ “اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء منعطف سياسي هام في سيرورة الصراع المغربي الجزائري حول الصحراء المغربية؛ فهو يضع نقطة النهاية للمعركة الدبلوماسية التي ما فتئت الجزائر تمولها من أجل إنجاح مشروع الانفصال السياسي”.
وتوقّف المحلّل الطوسة عند الوزن الثقيل الذي تحظى به الدبلوماسية الأمريكية في المحافل الدولية، حيث إنّ الضغط سيزداد على الجارة الجزائر لكي تنخرط ايجابا في العملية التفاوضية التي يقترحها المغرب للخروج من عقود من الضياع واللا استقرار والهوة الباردة وهدر موارد المنطقة ركضا وراء سراب الجمهورية الصحراوية الوهمية.
وشدّد المحلل ذاته على أنّ “هذا القرار الأمريكي، خصوصا الذي يتعلق بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، سيكون له تأثير هام على خيارات دول الاتحاد الأوروبي وقد تستنسخه تعبيرا عن دعمها للمقاربات المغربية”.
واعتبر الطوسة أنّ “دول الاتحاد الأوروبي تساند المغرب في سيادته على الأقاليم الصحراوية لكنها كانت تنتظر الضوء الأخضر من الأمم المتحدة للمضي قدما في تفعيل كافة أشكال الشراكة الاقتصادية والسياسة والدبلوماسية مع الأقاليم الصحراوية، وجاءت الخطوة الأمريكية لتسريع عملية إنزال هذه السياسات.
واستطرد الخبير ذاته قائلا: “بالنسبة للجزائر، بدا واضحا أنّ القرار الأمريكي تسبب في ارتباك كبير للمنظومة الحاكمة التي لم تعد تعرف على أي رجل ترقص، خصوصا في ظل الفراغ السياسي الذي يعيشه رأس هرم الدولة المختفي عن الأنظار لمدة أسابيع طويلة”.
وتابع الخبير في العلاقات الدّولية بأنّ “الجزائر تجد نفسها اليوم مرغمة على مراجعة حساباتها وتغيير سياستها الداعمة للانفصال الصحراوي”.
شكون غادي يسمع لرئيس انتهت مدة صلاحيته الأوربيين ماشي هما العرب الي مولفين لحس الصباط لترامب ومتيقدو يقولو ليه لا
تحياتي لك أيها الرئيس الشجاع ولن ننسى هذا الحدث أبدا أمريكا العظمى بدأت أحبها بجنون لكونها لا تبخل علينا بتجيش جيشنا بوسائل متطورة مرحبا بك يا ترامب في المملكة الشريفة آتينا بمشاريعك العملاقة
بعيدا عن العواطف نقول للكاتب الصحفي أنَّ أروبا ليست كأمريكا.
الدول الأروبية لا تستطيع أن تتصرف بمحض إرادتها و منعزلةً عن باقي الدول الأروبية.
الإتحاد الأروبي يحترم القوانين الدولية و خاصة قوانين الأمم المتحدة.
ترامب خرق هذه القرنين مثلما خرق القوانين الأخرى و أعطى القدس لإسرائيل.
ترامب رئيس يحمل في جيناته جينات الأمريكيين القدامى (كوبُويْ) لا يهتم للقانون و لا يهمه إلا المصلحة.
المغرب تنازل عن أشياء كثيرة منها ما علِمناه و منها أشياء اخرى تحت الطاولة. هل تظنون ان ترامب إعترف لنا بالصحراء لأنه يحب محمد السادس او يحب الشواطئ المغربية ؟!
الجواب طبعا لا.
على أي هناك أمور سياسية و مصالح معقدة نحن كشعب لا نفقه فيها شيئا و نحكم بعواطفنا.
الذي يهمنا هو أن الصحراء مغربية و شكرا لجلالة الملك و لترامب
اذا توالت الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء أسوة بأمريكا فان الأعداء يتمنون ان يكونوا ترابا وتسوى بهم الارض من هول الصدمة
السلام عليكم
الصحراء لن تعود صحراء خالية، سوف تعمر بسواعد الشباب، و ستعمر و تزرع و تستثمر، و تبنى لكافة المغاربة.
لو يعرف المغاربة مجالات الإستثمار في الصحراء لدهبوا لها جريا.
نقطة أخرى أتمنى تقريب العاصمة من الصحراء.
Il est fort probable que certains pays européens,voire même latino américains emboiteront le pas aux états unis et reconnaitront la marocanité du Sahara occidental . Beaucoup de ces pays auront beaucoup à gagner avec le Maroc qui offre à ses amis de nombreuses opportunités d'investissement et bien plus un tremplin pour la conquête du marché africain en plein essor .
اللهم اجمع شمل العرب ووحد كلمتهم وصفوفهم، ألا يسوؤكم أن تروا الغرب يتربص بنا ويفرق شملنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويضرب العرب بالعرب…فقولوا في تعالقكم كلمة حق بدون تمايل و عواطف أو الزموا الصمت فهو خير لكم.
الصحراء مغربية مؤمنين بذلك منذ أن فتحنا أعيننا في هذه الدنيا، ولكن لا نرضى أبدا بذل يلحقه على الأبد في الدارين.
ترامب يحفّز الأوروبيين لفتح قنصليات جديدة في الصّحراء المغربية……ستكون الضربة القاضية لاعدائنا الكلاسيكيين…….هههههه
هل مساحة مدينة الداخلة كافية لبناء قنصليات دول العالم ..لهاد على الجزائر ان تسارع فورا لعلها تجد مكان فارغ لبناء قنصليتها وتكون محضوضة
هناك دول دمية في يد الولايات المتحدة الأمريكية و تعترف بالبول ساريو مثل المكسيك ج.افريقيا باناما اثيوبيا كينيا…،لابد للمغرب ان يضغط على واشنطن حت تامر هذه الدويلات للإعتراف بمغربية الصحراء المغربية
فجأة رديتو ترامب بطل قومي و هو لا يملك شيء حتى يعطيه لأحد، هو براسو تايلعب فالوقت بدل الضائع و بقاتلو أيام معدودة و يهز قلوعو و يخوي الدار للكاري الجديد، ما هو إلا سمسار بين الطرفين و يبحث لنفسه عن داعمين جدد ضمن اللوبي اليهودي لعلهم يجدون له منصبا سياسيا ما عند انتهاء ولايته و لا ينتهي به الأمر في مزبلة التاريخ، هذا القرار ليس له أي وزن على الصعيد الدولي فالامم المتحدة تبرأت منه و قالت لن يتغير شيء بخصوص ملف الصحراء و الرئيس الجديد بايدن لا يوافق على هذا الأمر و عند صعوده للرئاسة سيمحيه بجرة قلم، كما سيمحي عدة قرارات قام بها ترامب و من ذلك الإنسحاب من منظمة الصحة .. إلخ، لذلك فهذا مجرد إقرار من شخص اسمه ترامب في وقت ليس رئيسا للأمريكا بأن الصحراء تابعة للمغرب فقط لا غير
صراحة لم ارتح لقرار ترامب . كيف لرئيس الذي لم تبقى لولايته الا القليل ان يصدر قرار مثل هذا ؟ هل هو قرار اراده ترامب كي تحسب له لانه علم ان ادارة بايدن كانت تنوي فعله ؟ ام هو قرار لجعل ادارة بايدن تتخبط في المشاكل ؟؟ ام هو جس نبض العالم لذلك جعلوه في هذا التوقيت بالذات فان لم يكن في صالحهم رفضوه بالادارة الجديدة و ان كان في صالحهم تركوه … من يفهمني
الدبلوماسية الملكية درت الرماد في عيون اعداء المغرب فبفضل النظرة الثاقبة للملك اخترقنا القارة الافريقية اقتصاديا وسياسيا والتطبيع مع اسرائيل لم يكن مجانا بل ربح اعتراف اكبر دولة بمغربية الصحراء ولم لا عما قريب نسمع خبر ادراج جبهة البوليزاريو ميليشيا ارهابية …
اتمنى الا يسحب بايدن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء ونعود الى حيث كنا. ولكن كيفما كان الحال فقد كان انتصارا للمغرب نتمنى ان يدوم. ونطلب الله ان يرزق الجزائر حكاما في المستوى
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية قالت أن فرنسا " تعتبرخطة الحكم الذاتي المغربية أساساً لمحادثات جادة وذات مصداقية". وأنا متؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي مقتنعة بمقترح المغرب وخاصة التي يتغلغل فيها اللوبي اليهودي كفرنسا وبريطانيا ستحذوا حذوأمريكا وستعقد شراكة اقتصادية وسياسة ودبلوماسية مع المغرب على كافة الأقاليم الصحراوية المغربية.اتمنى إنزال العلم الموريتاني فوق مدينة الكويرة وضمها نهائيا والاستثمارفيها.
ظهر الحق و زهق الباطل
اولا تعازينا للمرحوم الغماري
نعم اعتراف امريكا للمغرب على صحراءه هذا انتصار جد قوي للمغرب و الخطوة القادمة هي الدولة الفرنسية متاكد انها سوف تفتح تمثيلية لها بالصحراء المغربية ثم تليها بولونيا و البرازيل ثم ايطاليا هذه الدول قريبا في طريقها للاعتراف بمغربية الصحراء
الولايات المتحدة تقول نعم للحكم الذاتي وهذا ليس بجديد تطبعون مجانيا و تفرطون في أولى القبلتين هل أنتم مسلمين ؟؟ الأمر ليس دولة فلسطين بل كمسلم أرفض التخلي عن أولى القبلتين في آيادي اليهود
الولايات الأمريكية المتحدة كانت منطقية وواضحة مع نفسها و مع آخر توصيات مجلس الأمن في أكتوبر 2020 حيث تم الغاء كل التوصيات الصادرة عن مجلس الأمن قبل سنة 2006 مما يعني التخلي عن توصية تنظيم استفتاء لتقرير المصير و الأخذ بالمقترح المغربي لتمكين الصحراء بنظام الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 و حتى الذين مازالوا يؤيدون توصية إجراء الاستفتاء مثل زعيم بوديموس الإسباني لن يستطيعوا أن يبينوا على أي أساس يمكن تنظيم هذا الاستفتاء هل على أساس اللوائح الانتخابية التي أعدتها الإدارة الاستعمارية الإسبانية سنة 1974 في ظروف استثنائية و خاصة ام على أساس إحصاء ساكنة المخيمات أم حسب لوائح انتخابية جديدة تضم إدخال كافة الصحراويين بدون استثناء أو إقصاء أحد فالمسألة إذن ليست في الاستفتاء إنما في لائحة الطبقة الناخبة التي لها حق في التصويت
#اسرائيل_قاتلة_الشعوب
#لا_ترموا_ازبالكم_هنا
#القدس_عاصمة_المسلمين
نحن المغارلة ككرة التنيس من حزب جمهوري مؤيد الى حزب دموقرطي منردد و في الأخير سنقع في الشبكة .
لقد انتصر المغرب عن الجزائر الداعمة لجبهة البوليزاريو قطاع الطرق لقد دق المسمار وستاتي دول أوروبية ودول عربية وإفريقية لفتح قنصليات في الصحراء المغربية. النصر للمغرب .
بعد التطبيع مع إسرائيل آنفضح أمركم تاريخ المغرب الدي تتحدتون عنه منكم من يقول عمره 12 قرن والآخر يقول 50 قرن آضن أنه تاريخ لشعب راض وراضخ ومطبل ولا يإتمنن وليس له عهد ولا كرامة كلشي بان كنت أتمنى أن أكون مغربي ولكن هادا قبل خيانة القرن والله لو جئت في مكانكم على الأقل ربما أتبرأ وذلك أضعف الإيمان
لا أريد أن أعلق على الخبر،فالصورة(الكاريكاتير)المرافقة للنص،تفي بالغرض ههههه.انتهت ترهات عصابة قطاع الطرق المرتزقة البدون هوية ولا وطن
فتح القنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة ماهو الا هرب للامام، لان فتح قنصلية او بعثة دبلوماسية يعني انه القرب من اصحاب المشاكل و الاعداء للعمل معهم بمكر و خداع و حكي الاجندات و المخططات من تحت الطاولة ضد الدولة المغربية دون الحاجة للسفر من اجل الاتيان بالخطط من الخارج. اتمنى ان اكون على خطأ لانه ليس من السهل ضبط البعثات الدبلوماسية الخارجية، و اما السياسة فهي مكر و خداع. مرة اخرى اتمنى ان اكون مخطأ.
انشري يا هسبريس…
من لا يعترف بالصحراء المغربية فهو كمن لا يعترف بوجود المغرب ويشكل تهديدا مباشرا لنا
المغرب استرجع ارضه مند 75 عام المسيرة الخضراء بينما تلاحقه اعداء الوطن شرقا منهم وخاصة القدافي وبومدين الدي اخد على عاتقه ان يضع الحجر في حداء المغرب حتى لايتقدم لكن المغرب كان قويا بارادته وتمسكه بالسلم والسلام واحثرام الجار لكن الحق مهما طال الضلم يلاحقه ان الله سوف يصنفه وينتصر اعتراف امريكا بالصحراء هو اكتمال للحق وكدالك كل الاصدقاء للمغرب واخوانه والمغرب لن ينساهم ابدا في التاريخ المغربي والمغرب يسير بسلام لبناء وطنه ومستقبل اجيال شعبه ويقوي اقتصاده وتنمية كل مناطق الوطن وهو في صحرايه اما الاعداء والحاقدين والحاسدين لهم الاختيار
عندما ستصحى الجزائر حكامها من سكرات العظمة ستجد القنصليات من مختلف بقاع العالم ملأت مدن الصحراء المغربية ولن تجد لها موطئ قدم فيها حينذاك لا ولن تقوى على اللحاق بالركب ولن يبقى أمامها سوى تقديم طلب للامم المتحدة لتتوسط لها أمام المملكة المغربية لقبولها كجهات تتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية
هنيئا لجميع الإخوة المغاربة بهذا الاعتراف التاريخي ورفع اللبس على مغربية الصحراء والذي أعلن عليه السيد ترامب في الآونة الأخيرة وبدعوته لباقي دول العالم بفتح القنصلية فقد وضع بذلك ميزان الكشف بين أعداء ورفاق المغرب. فأين أنتم يا أصدقاء المغرب اليوم.
اقدمت السلطات المغربية بمدينة فاس اليوم الجمعة على قمع وقفة تنديدية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني امام مسجد الامام مالم (التجموعتي)، بحسب مصادر اعلامية محلية.
و تأتي الوقفة التي حضرها العديد من المصلين مباشرة بعد صلاة الجمعة ردا على الاعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات المغربية الصهيونية, بحسب ذات المصادر.
أرض المغرب، أرض السلام والمحبة وتعايش الحضارات في إنتظار إستثمارات الصالحين في العالم أجمع.
ألف ألف …. ألف شكر للولايات المتحدة الأمريكية على إعترافها الصائب والتاريخي بمغربية الصحراء، وللرئيس ترامب هذا الرجل العظيم والشجاع الصادق، والسياسي المتبصر.
هذا الحدث التاريخي هو عيد وطني بالنسبة للمغاربة.
الله على راحة الله.
كل مغربي يقتل الأبرياء و يحتل ارض الغير بدون موجب شرع لا يشرفني و أتبرأ منه الى يوم الدين خصوصا في الارض الفلسطينية !!
و كل درهم جاء به مسثثتمر او سائح من تلك الوجهة المشؤومة سيئة الذكر هو درهم نحس و عار و موسوو بالبؤس و الشؤم… المغربي الحر حاشا واش يمد يدو على ارض و أهل فلسطين.. و بالتالي هادوك ما هم منا و لا حنا منهم.. انا بريئ منهم الى يوم الدين..
لمادا هذا الشيخ المنتهية ولايته لم يحرر لنا سبتة ومليلية ويطلب من اسبانيا الانسحاب من هذين الثغرين بدل ان تقيم قنصليات فى الصحراء ؟ ام انه ضحك على الدقون نقول لهدا المخرف كفى انحيازا للصهيونية وخدمة للماسونية فنحن اقدر على الدفاع عن حقوقنا لو تركتنا وشاننا
علينا تحرير الصحراء المغربية بالجهاد في سبيل الوطن لسنا بحاجة لامريكا لان امريكا تفكر في مصالحها لا تفكر في مصالح المغرب
مند سنوات و المغرب اهتم بالاستثمار في دول افريقية و غالبا بشراكة مع دول اخرى لان افريقيا هي مستقبل العالم ففيها معادن لم تستغل بعد و كدلك ينقصها التنمية و لهدا فانبوب الغاز الدي سيمر عبر عدة دول سيحول المنطقة و سيجعلها قبلة للمستثمرين و عندما يكون العمل ستخف الهجرة لاوربا و الجميع سيستفيد
باختصار
الداخلة نقطة انطلاق للتوغل بافريقيا و عدة دول تعي دلك و الاعترافات لم تات من فراغ
إخراج رديء للغاية. الصحراء كانت ستنتهي بدون أدنى شك لصالح المغرب، اليوم و إلا فغدا، فقط لأنها كانت و ستظل مغربية رغم هذيان النظام الخبيث بالجزائر. لكن التخريجة البئيسة التي تمت بها عملية اعتراف أمريكا مقابل اعتراف صريح و ضمني بكيان أخذ منا أرضنا في فلسطين أمر لن يتقبله مغربي حر شريف. الصحراء مغربية بالتاريخ و فلسطين غير يهودية بالتاريخ و .. ما ضاع حق وراءه مطالب. خطوة هدمت أكثر مما بنت و الشعب في حل منها و لن يقبلها أبد الدهر. النظام الجزائري يساوي لصوص أراضينا في فلسطين، تعددت السبل و الهدف واحد.
في اعتقادي أن الاعتراف بمغربية الصحراء من قبل (و.م.أ) لم يتم الإعلان عنه من أعلى سلطة في البلاد إلا بعد التأكد من أن الرئيس الجديد لن يتراجع فيه، مع العلم أنه قد ( احتمال وارد ) يطرح للتصويت عليه في الكونغرس .
و على العموم السياسة عالم المتغيرات و المصالح، و المغرب لن يخسر شيئا إذا قام (بايدن) بالتراجع عن قرار ترامب، و هذا مستبعد.
و مع هذا الاعتراف فالمغرب ما يزال يرغب في استمرار الامم المتحدة في معالجة الملف .
thanks sir trump i voted for you i always remember
you as hero
الجمهورية العربية الصحراوية الفضائية. على إخواننا المحتجزين في تندوف المطالبة بالإستقلال عن النظام الجزائري والإنضمام إلى بلدهم المغرب مع تندوف طبعا
تنتظرُ الضّوء الأخضر من أمريكا وليس الأمم المتّحدة. متى كان لها شأن هذه المنظمة !!
في الحقيقة الأمر جد هام للمغرب ولكن في آخر أيام ترامب . لما لم يفعلها من قبل؟ فهو يحاول أن يصعب الأمور بالنسبة لبايدن الذى لن نظمن معه الاستمرارية في دعم المغرب وهناك امر ثاني لا أظن أن مغربيا واحدا يقبله هو التطبيع مع الصهاينة الذين لا يعرفون سوى لغة قتل الأطفال والنساء والشيوخ وإقبارهم في السجون وزيادة الاستيطان والتهويد.وقد صرح بها النتن ياهو بأن التطبيع مقابل الأمن فقط. هم يحاولون ايهام الجميع أن عدوهم المشترك مع للعرب هم الإيرانيون.حتى يمنعو أي إمكانية للاعنماد على الذات والاستقلالية ومن ثم التبعية والخنوع للغرب والأمريكيين.
Sahara occidental est marocain.
pourquoi le régime algérien n'est pas flexible il est toujours refixe au point injuste de départ. L'histoire et géographique du Maroc connu des pays qu'ils l'avaient été occupé. pour connaître les histoires et la géographie du Maroc vous n'avez qu'à aller se réinsigner chez Professeur Google. L'Algérie trois quarts de sa superficie totale est Marocain. Soit cinq fois la superficie du Sahara occidental.
Si les séparatistes ne satisfaits pas de l'autonomie offert, le Maroc va l'enlever.
ترامب لازال في الحكم الى غاية 20 يناير و ليس لخلفه الحق في الغاء اي قرار من قراراته وامريكا ليست دولة بو تفليقة الذي غير الدستور ليحكم البلاد مدى الحياة دون ان يعير اي قيمة للشعب الذي ازاحه و رمى به لمزبلة التاريخ
اطلب من مجليس جهة الصحرا ود ادهب ان يطلق اسم الريس ترامب على احد الشوارع الكبرا لمدينة العيون او الدخلة عرفان للجميل الدى سداه للمملكة المغربية نحن الشعب لاننكر من احسن اليناء وهدا من التعاليم الاسلام بلهة المغربية هدي تلاتا وضماء
مجنون ويتصرف حسب هواه.
أعطانا (للمغرب) دجاجة وأخذ منا ثورا.
أعطانا إعترافا بمغربية الصحراء ونحن في غنا عنه،لأن الصحرا مغربية أحب من أحب وكره من كره،وأخذ منا اعترافا وتطبيعا مع كيان دخيل على المنطقة ومحتل لأرض غيره ومغتصب لحقوقه.
ترامب أيها المغاربة رجل مجنون ومتهور:
تهور ترامب فقام بحروب تجارية وأربك العالم بعقوبات لا مثيل لها في التاريخ.
تهور وأبان عن نفسه أنه ليس ديموقراطيا حينما خسر في الإنتخابات ولم يعترف بالهزيمة.
تهور حينما نقل سفارته إلى القدس.
تهور حينما إعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية.
تهور وانسحب من عدة منظمات دولية واتفاقيات مهمة معرضا السلام والأمن الدوليين لأخطار جسيمة.
هل هناك تهور أكثر من هذا؟
هل المغرب في حاجة للاعتراف بمغربية الصحراء من طرف رئيس متهور مجنون، يشهد على ذلك الأمريكيون أنفسهم ولم يتبق من زمنه في البيت الأبيض إلا أيام معدودة؟؟؟
على المغارب أن يعلموا جميعا أن الجواب على هذه الأسئلة واضح وضوح الشمس في النهار وأن قوة المغرب تكمن في الإلتفاف حول قضية صحرائنا التي هي قضية الشعب المغربي كله.
شكرا هسبريس على النشر
الى 42 – سعد
الم يلغي ترامب الاتفاق النووي مع ايران الذي أمضاه أوباما و باقي الرؤساء الأوروبيون ؟؟؟ علينا الانتظار بعد 20 جانفي وإذا الغي القرار ومعناها ربحنا العيب و الشومة
في إطار فلسفة التاريخ.
يبدو أن هناك دولة يقال أن عمرها 12قرنا تستجدي دولة عمرها 3قرون لإعتراف بكامل أراضيها مقابل إعتراف بكيان مغتصب عمره 7عقود ضدا في منظمة عمرها 5عقود؟ مافهمت والو!!!
من يفقه شيئا قليلا في السياسة يفهم أن ترامب رجل مجنون ويتصرف حسب هواه.
أعطانا (للمغرب) دجاجة وأخذ منا ثورا.
أعطانا إعترافا بمغربية الصحراء ونحن في غنا عنه،لأن الصحرا مغربية أحب من أحب وكره من كره،وأخذ منا اعترافا وتطبيعا مع كيان دخيل على المنطقة ومحتل لأرض غيره ومغتصب لحقوقه.
ترامب أيها المغاربة رجل مجنون ومتهور:
تهور ترامب فقام بحروب تجارية وأربك العالم بعقوبات لا مثيل لها في التاريخ.
تهور وأبان عن نفسه أنه ليس ديموقراطيا حينما خسر في الإنتخابات ولم يعترف بالهزيمة.
تهور حينما نقل سفارته إلى القدس.
تهور حينما إعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية.
تهور وانسحب من عدة منظمات دولية واتفاقيات مهمة معرضا السلام والأمن الدوليين لأخطار جسيمة.
هل هناك تهور أكثر من هذا؟
هل المغرب في حاجة للاعتراف بمغربية الصحراء من طرف رئيس متهور مجنون، يشهد على ذلك الأمريكيون أنفسهم ولم يتبق من زمنه في البيت الأبيض إلا أيام معدودة؟؟؟
على المغارب أن يعلموا جميعا أن الجواب على هذه الأسئلة واضح وضوح الشمس في النهار وأن قوة المغرب تكمن في الإلتفاف حول قضية صحرائنا التي هي قضية الشعب المغربي كله.
شكرا ع النشر
هدا رد الجميل للإعتراف المغربي بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777. المغرب لازمو يقيم علاقات دبلوماسية تجارية و سياسية على أساس إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس و رفع الحصار على غزة و البدأ في سلام بين إسرائيل و فلسطين و كل الدول العربية. في إسرائيل هناك أكتر من مليون مغربي لهم كل الحقوق في بلدهم الأم متل جميع مغاربة العالم.
انا شخصيا لن اهتم بالتطبيع لو كان بدون مقابل
نعم ممكن استءناف العلاقات و لكن علينا ان نضع الحروف على النقط اما النقط على الحروف فلم تفدنا في شيء
اوكي ما يكون غير خاطرك
''وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ''
اليد المغربية لا تزال مفتوحة لكل انفصالي لحد الآن للمصالحة '' الوطن غفور رحيم '' . حان الوقت لابناء الصحراء ـ رجال و نساء و شباب ـ أن يتصالحوا مع أنفسهم و يعملوا معا مع كل أبناء الوطن لبناء مغرب موحد قوي وكلنا مغاربة و سواسية أمام القانون المغربي من طنجة الى الكويرة تحت شعار الله الوطن الملك.
بالمناسبة قريبا ستبدأ الدولة المغربية بالضرب من حديد وبمحكامة كل انفصالي يحمل راية الانفصاليين المرتزقة داخل التراب الوطني بالخيانة و التآمر بالتجسس بالسجن المؤبد أو الاعدام. اللهم قد بلغت.
biden ne peut rien changer
est ce que joe Biden peut fermer l,Ambassade americaine d,al Qods, ,impossible des impossible.
الى حسن اكادير. يا اخي امريكا لن تتراجع عن اعترافها بمغربية الصحراء.لان امريكا ليست دولة من دول العالم الثالث تعترف وتسحب.الى كل هذا يضاف ان الدستور الامريكي يمنع على اي رئيس امريكي ان يلغي قرارا رأسيا سياديا لرئيس قبله.اذن يستحيل على اي رئيس امريكي جمهوري او دمقراطي ان يلغي ما وقع عليه الرئيس ترمب اطمئن.اعتراف امريكا بمغربية الصحراء نهائي 100%.100 هناك تصويت عليه في قادم الايام من الكونجريس.ومن غير المتوقع ان يرفضه هذا الاخير.لأن اللوبي المغربي والاسرائيلي متناغم جدا مغ اعلبية هذا الكونجريس.اذن اطمئن يا اخي.بل اكثر من هذا هناك دولة عظمى حسب بعض التسريبات ستفتح قنصلية لها بمدينة الداخلة.لن اصح عن اسم هذه الدولة.بل سأتركها مفاجأة للشعب المغربي العظيم.كلما اتمناه ان يكون التسريب حقيقي.وهناك دول اخرى في الطريق الى الاعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصليات لها بأقاليمنا الجنوبية…
الذي لا يعلمه الكثير من المعلقين الجزائريين الذين ينتظرون أسماء مغربية .أن المغرب قبل الإعلان عن هذا الاتفاق حصل على ضمانات من الإدارة القادمة .فهيلاري كلينتون صديقة للمغرب وقد دعمها في السابق ضد ترامب. كما أن وزير الخارجية الجديد صديق للمغرب…وكما يقول المغاربة فمن الأخير اللوبي الإسرائيلي هو الذي يقرر في أمريكا ويسيطر على السياسة العامة لأمريكا.. أمريكا دولة مؤسسات وقرارات رؤسائها ملزمة. المغرب وجلالة الملك ما كان ليقدم على هذه الخطوة دون ضمانات..أما الإخوة الجزائريين فأنهم باللعب أمام منازلهم.لأن الأم قضي .فنحن كمغاربة .لنا مليون رعية مغربي بدولة إسرائيل يحملون الجنسية المغربية.ويحبون بلدهم حبا جمال كما أنهم خلال تواجدهم بالمغرب معاملتهم كانت جيدة وهم طيبون .ومنهم عرب وأمازيغ. وحين نقول أمازيغ تعني أن هناك أمازيغية قبل الإسلام كانوا يعتنقون الديانة اليهودية.واحتفظوا بياناتهم. وهناك يهود هربوا من بطش الإسبان بعد سقوط غرناطة للمغرب العربي الكبير.
الى النعليق رقم 47.
في المحافل الدولية نحتاج الى من يساندنا لاتخاد قرارات في صالحنا، ولوقف القرارات التي ضدنا.
المغرب ومنذ 1975 وهو يصارع جارا ينفق الغالي والنفيس لزعزعة وحدة المغرب، هذا النوع من الجيران قد يدفعك للتحالف مع الشيطان لإيقافه عند حده.
اذا كان المغرب في صحرائه كما تقول، فإن التجارة العالمية له بالمرصاد لكي لا يسوق منتوجات تلك المنطقة، الفوسفاط، السمك، المنتوجات الفلاحية……..وليس ببعيد احتجزت باخرة مليئة بالفوسفاط بجنوب افريقيا….
نحن بحاجة الى اعتراف دول الخمس كأمريكا، وننتظر الآخرون الصين، بريطانيا…..
La porte d'Afrique sera Dakhla. Un plan marchal israélien pour L'Afrique de l'ouest débutera bientôt. Un tunnel et un pont reliera L'Afrique et l'Europe. Une autoroute transaharienne…..
أيها الإخوة الكرام بمختلف منابركم وفكركم وانتماءاتكم السوسيواقتصادية والسياسية نحن لسنا ضد ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية لنصرة قضيتنا الأولى التي استنزفت ميزانيات ضخمة من الخزينة العامة للمملكة منذ وبداية من المسيرة الخضراء المظفرة، لكن السؤال ماذا بعد هذا الحدث ؟ما هي تصوراتكم للمستقبل؟هل هناك رؤية استيباقية؟لماذا ترامب لم يدلي بهذا في وقت سابق
؟ لماذا ربطت الحدث بالتطبيع مع إسرائيل؟ لماذا الحدث تزامن مع كشف الاستثمارات الضخمة لإسرائيل على أرض الوطن؟لماذا الولايات المتحدة لم تكن هي السباقة إلى التصريح بالاستثمار في المغرب عوض إسرائيل؟ نقبل حسب رؤيتنا المتواضعة بالاستثمارات الأمريكية و نحتفظ للاستثمارات الإسرائيلية! لأن الأولى شريك استراتيجي وتربطنا بها علاقات تاريخية راسخة لكن ماذا عن إسرائيل التي تقتل وتذبح أبناء فلسطين ولم تنفذ ولو قرار واحد من القرارات الاممية المدانة لها.
واش منين اعترف المغرب باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777م واش كانت القارة الأمريكية
ملك للمغرب وأعطى جزءا منها للولايات المتحدة .
أمريكا كانت في أرضها و اول من اعترف بها المغرب وكان الوحيد وأتت البقية من بعد .وها أنتم ترو الولايات المتحدة الأمريكية.
كذلك المغرب ترد له الجميل وتعترف به فوق أرضه.لم ولن تعطيه لا الولايات المتحدةالأمريكية.ولا الأمم المتحدة ولا الجزاءر ولا إي كان الحق في تسيير
شؤون صحراءه أو غيرها.ومن لم يرقه فليشرب البحر.
…الى بعض الغير الملمين بالدستور الامريكي.ان هذا الدستور يحرم ويمنع على اي رئيس التشطيب على قرار سيادي يخص السياسة الامريكية الخارجية.اذن اطمئنوا فلا بايدن ولا غيره يستطيع الغ والاء قرار ترمب باعتراف امريكا بمغربية الصحراء.الامر يختلف بالنسبة للنووي الايراني وغيره من القضاياالتي اقرتها امريكا بغطاء اممي.او بشراكة
مع حلفائها.هناك تصويت قادم على قرار ترمب في الكونجريس الامريكي.ونحن نعلم ان اللوبي المغربي.والاسرائيلي متناغم جدا مع الكونجريس خاصة ان اسرائيل.هي محور هذا القرار.فتاريخيا الكونجريس الامريكي لا يصوت ضد اي قرار يخص اسرائيل…
المغرب أعطى البوليساريو الصحراء الشرقية فما عليهم الا الانتفاضة و تحريرها من المحتل الجزائري و هو حل واقعي و مضمون و يساعدهم المغرب على طرد العدو الجزائري المحتل .
نقطة جد إيجابية تدعم تاريخانية مغربية صحرائنا الامازيغيةـالعربية الاسلامية،نتيجة سياسات الملوك الامراء العلويين الحكماء ،وفي إطار ضروف وحقب تارخيةـسياسية مختلفة أبرزها حقبة الحكيم الراحل المرحوم مولانا الملك الحسن الثاني وأثره سيدنا ومولانا الملك محمد السادس نصره الله.وعطفا اود أن أنبه الى وجوب أخد الحيطة والحذر وتتبع الامور بمجهر ية أمنية وقانونية بحثة،وا ن نضع في الحسبا ن جميع السيناريوهات والتصورات،فلا نضع كل البيض في السلة الواحدةـتوازن القوى والمصالح .وأختم ويمكرون…وأعدوا… الدعاء
ان المغربي يبقى مغربي نحن لا يهمنا ترامب وطريقة تصرفاته اووو انظروا للجزائريين يدافعون عن ملف واهي عن المرتزقة حكومة وشعبا وعسكرا ونحن المغاربة نحلل الموضوع الصحراء مغربية وانتهى الكلام لايهمنا من يؤيدنا لماذا العسكر طرد العدد الكبير من المغاربة من الجزائر أليست لهم غيرة على المغاربة تحللون القرارات المنطقية التي هي في صالح وحدتنا الترابية إلا إذا كنتم لتحبوا الخير لهذا الوطن أو انفصالييون أو تريدون هدم المغرب اتقوا الله أنصر أخاك ظالما أو مظلوما انتهى الكلام
ذباب الاخوان والدواعش والبعث يعاكسون عيدنا الوطني10دسمبر الفرح والبهجة تعم بيوت المغاربة بفظل ديبلماسية جلالة محمد السادس نصره الله واعزه واطال بعمره وبفضل شهداء جيشنا العظيم لعقود وصبر الشعب المغربي الأبي .أعداء وطننا بالداخل المغسولة عقولهم زلزلو وارتجفت مناكبهم وايامهم صارت معدودة .رسالتي لاعداء الداخل لم يعد لكم بيننا مقام ارحلوا الى سوريا والعراق واسسو هناك جبهتكم وخلافاكتم بوليزاريو جديدة عربية المخرج الوحيد لكم فقد حرمت عليكم بلادنا الطاهرة ايها اللصوص الدموييين.تحية واكبار من الريف للكويرة لمحمد السادس والنصر والعظمة لجيشنا المغربي ولكل حر ابي والنعلة والخزي لاعداء مغربنا الأمازيغي العربي الافريقي العظيم.
الى بعض المعلقين و وحدة اراضينا و مصلحة و طننا هى الاولى.للتذكير فقط المغرب ضحى بالغالي و النفيس من اجل القضية الفلسطينية و الجنود الشهداء في الجولان شاهد على ذلك زد على ذلك دولة الجزائر هي دولة مسلمة و امازيغية و عربية تعادينا منذ 45 سنة في كل المحافل الدولية و بذذت ملايير الدولارات من اجل قضية لا تعنيها يداعب الانسانية افتح قوس هنا نظام قتل 250 ألف جزائري شقيق و يدعي الانسانية الانسانية نزلت عليه من السماء.و لا ننسى الاعلام و هذا هو الخطير الاعلام المأجور الجزائري يشن و يسب يوميا بابشع العبارات المغرب و مؤسساته و يزرع بين شعب واحد في دولتين.اذن السؤال المطروح ماذا جنينا من العرب باستثناء دول الخليج الشقيقة و مملكة الاردن الشقيقة التي تساندنا.لقد حان الاوان ان نراعي مصالحنا و نبني جميعا قويا من الداخل بكل اطيافه و الوانه تحت رعاية جلالة الملك نصره الله.السياسة مصالح و ليست عواطف.و اخيرا تحية حارة الجزائريين الأحرار الذين يحبون المغاربة.
المغرب سعيد وفخور وممتن بالإعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية (العالمة بخبايا المشكل المفتعل وبخدعة النظام الجزائري المقيت) بمغربية الصحراء وحتميتها. والمغاربة يعتبرون هذا الحدث التاريخي (10/12/2020) بمثابة عيد وطني.
ملاحظة : الجزائر ولعبتها البوليزاريو تعتبر الإعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء لا قيمة له !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
نطالب دول العالم بدعم السلام والحق المغربي.
وللتدكير، فمشاكل المنطقة المغاربية يكمن في :
1- الإرث الذي تركه الإستعمار الفرنسي والإسباني،
2- النظام الجزائري الذي ورث أرضا شاسعة على حساب جيرانه، المتنكر للجميل وللتاريخ والخائن والمخادع والراعي للإرهاب (البوليزاريو…) والمتاجر بمآسي المغاربة الصحراويين المحتجزين والفلسطينيين التائهين و…
3- روسيا وغيرها المستفيدين (بيع الآسلحة) من الصراع الجزائري المغربي
ملاحظة: الصحراء كانت دائما مغربية، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات" خطاب ملك المغرب محمد السادس ل 40 مليون مغربي، شعارهم : الله ـ الوطن ـ الملك.