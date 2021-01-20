ترامب يغادر البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية

ترامب يغادر البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية
صورة: أ.ف.ب
الأربعاء 20 يناير 2021 - 14:25

غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض، صباح الأربعاء، قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، من دون استقبال خلفه الديموقراطي جو بايدن الذي سيؤدي اليمين ظهراً.

وأقلعت المروحية الرئاسية “مارين وان”، وعلى متنها دونالد وميلانيا ترامب من حدائق البيت الأبيض.

وتحدّث ترامب بشكل مقتضب عن ولاية “رائعة امتدت على أربع سنوات” تمثل “شرف العمر”.

البيت الأبيض الرئيس الأميركي جو بايدن دونالد وميلانيا ترامب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أسر تناشد الملك محمد السادس
الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:59 4

أسر تناشد الملك محمد السادس

صوت وصورة
"قرية دافئة" لإيواء المشردين
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 22:30 5

"قرية دافئة" لإيواء المشردين

صوت وصورة
فن بأعواد الآيس كريم
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 21:40 1

فن بأعواد الآيس كريم

صوت وصورة
مشاكل دوار آيت منصور
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 18:33 1

مشاكل دوار آيت منصور

صوت وصورة
ركود منتجات الصناعة التقليدية
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 16:33 5

ركود منتجات الصناعة التقليدية

صوت وصورة
تحديات الطفل عبد السلام
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:30 14

تحديات الطفل عبد السلام