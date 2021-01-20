ترامب يغادر البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 20 يناير 2021 - 14:25
غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض، صباح الأربعاء، قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، من دون استقبال خلفه الديموقراطي جو بايدن الذي سيؤدي اليمين ظهراً.
وأقلعت المروحية الرئاسية “مارين وان”، وعلى متنها دونالد وميلانيا ترامب من حدائق البيت الأبيض.
وتحدّث ترامب بشكل مقتضب عن ولاية “رائعة امتدت على أربع سنوات” تمثل “شرف العمر”.
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