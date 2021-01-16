ترامب يمنح الملك وسام "الاستحقاق المرموق"

ترامب يمنح الملك وسام "الاستحقاق المرموق"
صورة: أ.ف.ب
السبت 16 يناير 2021 - 08:14

منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة، الملك محمد السادس وسام الاستحقاق المرموق بفضل “تأثيره الإيجابي” على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مشيرا بالخصوص إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة”.

وأضاف: “إن رؤيته وشجاعته وخصوصا قراره استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر ايجابي على المشهد السياسي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ما يمثل “بداية عهد جديد من الأمن والازدهار” للولايات المتحدة والمغرب.

وقال البيت الابيض إن “وسام الاستحقاق هو وسام عسكري يُمنح تكريما لإتمام مهمة استثنائية، أو للمسؤولين الأجانب، ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس”.

وفي العاشر من ديسمبر، أعلن ترامب أن المغرب تعهّد بتطبيع علاقاته مع إسرائيل، وأن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء.

إسرائيل الملك محمد السادس ترامب وسام عسكري

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