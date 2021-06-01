"ترانسبارانسي" تطالب بإطلاق سراح الريسوني

"ترانسبارانسي" تطالب بإطلاق سراح الريسوني
صورة: أرشيف
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 13:33

ناشدت جمعية “ترانسبارانسي” المغرب الصحافي سليمان الريسوني وقف الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ 55 يوما، بسبب حبسه في سجن عكاشة منذ أزيد من سنة دون محاكمته، كما طالبت بإطلاق سراحه.

ووجهت “ترانسبارانسي” المغرب مناشدة إلى الريسوني بأن يوقف إضرابه عن الطعام “حفاظا على حياته ومراعاة لصحته، لأن أسرته وبلده وكل المغاربة الشرفاء وأنصار الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في المغرب وعبر العالم يهمهم أمره وينتظرون إطلاق سراحه”.

وناشدت الجمعية الحقوقية كذلك السلطات المعنية العمل على إطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني، والصحافي عمر الراضي، المعتقل بدوره في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، والذي خاض أيضا إضرابا عن الطعام أوقفه بعد تدهور حالته الصحية.

ودعت “ترانسبارانسي المغرب” إلى إعمال قرينة البراءة والحرص على ضمان المحاكمة العادلة للصحافيين المعتقلين على خلفية تهم تتعلق باعتداءات جنسية ينفيان صحتها ويتمسكان ببراءتهما منها، بينما تقول الجمعيات الحقوقية المدافعة عنهما إن اعتقالهما راجع إلى كتاباتهما المنتقدة للسلطة.

كما دعت “ترانسبارانسي” السلطات والقوى الديمقراطية في البلاد إلى العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين إثر أحداث ذات خلفية ومطالب اجتماعية أو بسبب التعبير عن الرأي، و”خلق مناخ من الطمأنينة والانفراج اللذين بدونهما لا يصح أي حديث أو نقاش عن التنمية أو الديمقراطية”.

الإضراب عن الطعام جمعية "ترانسبارانسي" سليمان الريسوني عمر الراضي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • Karim
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 13:46

    لتدهب ترانسبارانسي ومن يدور في فلكها من جمعيات و مرتزقة الى الجحيم، لا يحق لهؤلاء المرتزقة التدخل في شؤون بلادنا وشؤون العدالة المغربية، ليتكلموا عن السياسيين الكنلانيين التي تسجنهم أسبانيا الاستعمارية الإرهابية العنصرية من دون وجه حق

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • استاذ
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:02

    بدل الهدرة الخاوية شوفو شي محامي واعر يدافع عليه و جيبوا الحجج ديالكم أدلة الإتهام كاينة جيبوا أدلة البراءة

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Choc
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:12

    خاص يكون عندو وسام ملكي كدنيا بطمة لي تحكمات بعام حبس في الإبتدائي والإستئناف ومادوزاتش ساعة حبس وخلات ضحاياها مصدومين

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ahmed
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:35

    Les commerçants hypocrites dans les malheurs humaines donneurs des leçons qu’ils s’occupent de leurs propres problèmes au lieu de faire des commerces sur le dos des malheurs humaines

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لا للمكيال بمكيالين
    الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:35

    كنت اتمنى لو ان هاته المنظمة و غيرها من المنظمات ( الحقوقية ) ان تطالب ايظا بإطلاق سرااح المحتجزون بتندوف و مساندة ضحايا ابن بطوش و زبانية الكبرانات لدى القاضي الاسباني اللذين اغتصبوا و نكلو و دبحوا مئات الضحايا

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
حصيلة الخطة الحكومية "إكرام"
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 14:40

حصيلة الخطة الحكومية "إكرام"

صوت وصورة
فيضانات البيضاء .. أين نتائج التحقيق؟
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 11:41 6

فيضانات البيضاء .. أين نتائج التحقيق؟

صوت وصورة
مقاطعة المنتجات المهربة
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 01:58 7

مقاطعة المنتجات المهربة

صوت وصورة
معاناة الهجرة غير الشرعية
الثلاثاء 1 يونيو 2021 - 00:05 2

معاناة الهجرة غير الشرعية

صوت وصورة
حقيقة تسمم الدلاح
الإثنين 31 ماي 2021 - 22:33 38

حقيقة تسمم الدلاح

صوت وصورة
تكوين قضاة في التواصل
الإثنين 31 ماي 2021 - 13:58 5

تكوين قضاة في التواصل