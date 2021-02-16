"ترانسبارنسي" تطالب بنزاهة التحقيق "فاجعة طنجة"

طالبت “ترانسبارنسي” بفتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات التقصيرية التي أدّت إلى وقوع فاجعة مصرع ثمانية وعشرين عاملة غرقا في معمل للنسيج بمدينة طنجة، ونشر خلاصات التحقيق ليطلع عليها العموم، وترتيب الجزاءات الزجرية في حق كل من ثبت إخلاله بالقانون.

وقالت “ترانسبارنسي” إنّ التحقيق في فاجعة طنجة يجب أن يكون شاملا، “ابتداء من بناء المرآب الذي اتُّخذ مكانا للورشة التي غرقت فيها العاملات، إلى تزويده بالماء والكهرباء والتطهير الصحي، وتغاضي السلطات المحلية عن هذا النشاط المهني (السري) إلى حدوث الفاجعة”.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن ما وقع في طنجة “كان مأساة حقيقية وفضيحة بكل المقاييس”، لافتة إلى أنّ الحادثة تعيد إلى الأذهان حوادث سابقة في وحدات ومنشآت صناعية تشتغل خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها في التشريع الوطني.

ويطرح تواجد هذه المنشآت، التي تشتغل خارج الضوابط القانونية، تضيف “ترانسبارنسي”، “تساؤلات عديدة عن الأسباب التي أدّت إلى غضّ الطرف عن مثل هذه التجاوزات المتنافية مع مقتضيات مدونة الشغل وقوانين التعمير وكل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في هذا المجال”.