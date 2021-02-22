تربص إعدادي يقود منتخب التايكواندو إلى فرنسا

أعلنت الجامعة الملكية للتايكواندو عن دخول المنتخب الوطني المغربي في تربص إعدادي بفرنسا إلى غاية 23 فبراير الجاري، وذلك استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية القادمة “طوكيو 2021”.

بلاغ للجامعة الملكية المغربية للتايكواندو، توصلت به هسبريس، قالت من خلاله إن هذا التربص يدخل في إطار سلسلة من المعسكرات التدريبية والدوريات الدولية، التي ستحتضنها العديد من البلدان الأوروبية، اعتبارا من 19 فبراير الجاري وإلى غاية 19 أبريل المقبل، والمنظمة بتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وستتوجه النخبة الوطنية، يضيف البلاغ، بعد هذه المحطة الإعدادية إلى إيطاليا ابتداء من 24 فبراير وإلى غاية خامس مارس المقبل، قبل السفر إلى تركيا للمشاركة في الدوري الدولي المقرر ما بين 6 و12 مارس.

وستنتقل العناصر الوطنية إلى النرويج، حيث ستدخل في معسكر تدريبي من 23 إلى 30 مارس 2021، ثم إلى انجلترا ما بين 31 مارس و15 أبريل، لتختتم سلسلة استعداداتها بالمشاركة في الدوري الدولي المفتوح الذي ستحتضنه إسبانيا ما بين 16 و19 أبريل المقبل.

ويتشكل المنتخب المغربي للتايكوندو، الذي يشرف على تأطيره المدرب الفرنسي دافيد سيكوت، من كل من ندى لعرج وصفية صالح (وزن أقل من 57 كلغ) وأميمة البوشتي ورباب أوهادي (وزن أقل من 49 كلغ)، في فئة الإناث، وأشرف محبوبي (وزن أقل من 80 كلغ) وأيوب الباسل (وزن أكثر من 80 كلغ) ذكورا.