تربويون يرفضون مباراة تفتيش ويهددون بالاستقالة

ما زالت المباراة المهنية الأخيرة لمفتشي التعليم، دورة 28-29 يونيو 2020، تفرز مزيدا من التطورات، بعد توجيه التنسيقية الوطنية للأساتذة “المتضررين” من المباراة المذكورة رسالة إلى وزير التربية الوطنية، تطالبه فيها بالبت في طعون الأساتذة الذين هددوا باستقالة جماعية في حال عدم إنصافهم.

ويطالب الأساتذة المعنيون وزير التربية الوطنية، حسب مضمون الرسالة الموجهة إليه، بالبت في الطعون المتعلقة بمباراة التفتيش بسبب “الخروقات والاختلالات” التي شابتها، على حد تعبيرهم، و”إنصاف المتضررين عاجلا بتنظيم دورة استدراكية”، و”محاسبة المتورطين في الاختلالات الخطيرة التي عرفتها المباراة من بداية تدبيرها إلى نهايته”.

وبلغ عدد الطعون في نتائج الامتحان الكتابي لمباراة مفتشي التعليم التي أرسلها الأساتذة المشتكون، أول أمس الجمعة، إلى كل من وزير التربية الوطنية، والمفتش العام للشؤون الإدارية، حوالي 60 طعنا.

كما تضمّنت مراسلات الأساتذة طلبات بإعادة تصحيح أوراق الامتحان، وتمكينهم من النقط المحصّل عليها.

وتسعى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش إلى حشد دعم النقابات التعليمية من أجل دفع وزارة التربية الوطنية إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة المعنيين، حيث ستُسلم التنسيقية نسخا من الطعون إلى عدد من النقابات التي تضامنت مع الأساتذة منذ تفجر واقعة إنجاح إحدى المترشحات لمباراة التفتيش في الامتحان الكتابي رغم عدم اجتيازها له.

وأوضح محسن الغزراني، المنسق الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مقصد الأساتذة من الخطوات التي اتخذوها وتلك التي هم بصدد تفعيلها، “ليس هو تغيير مدير مركز تكوين مفتشي التعليم أو إعفاؤه، “بل إن إنصاف المتضررين هو المطلب الذي لن نتنازل عنه أبدا”، مضيفا: “نحن مستعدون لتقديم استقالات جماعية من قطاع التعليم”.

وسبق أن قدمت ثلاثة فرق برلمانية بمجلس النواب أسئلة كتابية إلى وزير التربية الوطنية بشأن الاختلالات التي شهدتها مباراة مفتشي التعليم الأخيرة، واعتبر الغزراني أن طرح الفرق النيابية لموضوع الأساتذة المتضررين يزكي “إيمانها بأننا متضررون ولسنا أهل مزايدات أو هواة نضال، ووعيا منها بأن الاختلالات التي شابت المباراة خطيرة جدا وتستوجب مساءلة الوزير”.

وأردف المتحدث ذاته أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش، “ستراسل جميع الفرق النيابية بمجلس النواب، من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الخروقات والاختلالات التي مست المباراة”.

من جهة ثانية، قررت التنسيقية المذكورة، حسب إفادة منسقها الوطني، اللجوء إلى المحكمة الإدارية خلال شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن “الشيء الوحيد الذي سيجعلنا نعدل عن اللجوء إلى القضاء، هو إنصاف الوزارة العاجل للمتضررين”.