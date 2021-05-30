ترتيب جودة الحياة والتراث الثقافي

ترتيب جودة الحياة والتراث الثقافي
الأحد 30 ماي 2021 - 19:15

الإمارات العربية المتحدة في المقدمة والمغرب ضمن القائمة.. إليكم ترتيب الدول العربية من حيث جودة الحياة والتراث الثقافي خلال عام 2021.

المغرب ترتيب ثقافة جودة

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‫تعليقات الزوار

15
  • Omar
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:18

    Ah, je pense la qualité de vie des ministres, parlementaires….

    4
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  • سكفاندري
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:20

    ههه انا لا أرى جمهورية الموز الشقيقة، هل هي خارج التصنيف، ممكن اللجوء إلى الفار ….

    2
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  • tupac chakur
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:20

    ههههه الفراقشية كيف العادة خارج التصنيف يقى ليهم غير النيف المخنن يلحسو خنونتو ههههه

    2
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  • توفيق
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:21

    أي جودة تتحدثون عليها… لا أرى أي شي… هناك

    4
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  • جلول
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:22

    يمكن ان اتفق ان المغرب متاخر في جودة الحياة مقارنة مع الامارات وقطر ودول الخليج لاكن الثقافة والتاريخ فالمغرب لايعلی عليه

    1
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  • مراقب
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:24

    دخلت غوغل ولقيت داكش صحيح على هاد الحساب العيش فالدول الأقل منا ترتيبا كثر من الجحيم وفين هيا الجزائر الرائدة فجميع المجالات

    0
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  • عامير
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:26

    هههههههوهووههههههالعدوة الشرقية الكرغليه لا وجود لا تاريخ ولاحضاره خرقة معدلة جنينا

    1
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  • قانون التصفية
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:26

    سولو بنكيران يشرح ليكوم ما هي التصفية ،، و حتى الترتيب راه فخبارو .. كولشي . .

    0
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  • ولد زيدوح.
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:33

    أين القهوة الإقليمية،أنا لا أراها

    1
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  • الصياد
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:33

    ما فهمت الصراحة هاد الترتيب!!.. والاسس دياله.. مصر احسن من السعودية فجودة الحياة؟؟ و ما هي العلاقة بين هادشي والموروث الثقافي؟؟

    0
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  • الريفب
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:35

    واقيلا تخلط ليهوم المغرب مع حليب: جودة. أين هي جودة الحياة في المغرب خصوصا في ظل: كوفيد 19 سنة 2021 ؟ كم سجلت من حالات انتحار و كذلك جرائم القتل و الناس ما لقات ما تاكل و كذلك الدخل الفردي للمواطن المغربي ضعيف جدا و أسعار المواد الغداءية ملتهبة. ماشي جودة لاوا سنطرال. و شكرا

    4
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  • مزابي
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:37

    من حيث الثرات الثقافي فمصر اولا المغرب ثانيا وفلسطين والعراق سوريا كلها لها مجال ثقافي كبير جدآ……اما الامارات فجدتي رحمها الله اكبر منها عمرا…

    0
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  • المغربي
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:46

    اين هم أصحاب المجرة والكون ومركز الحضارات والأديان القديمة جمهورية الخناشل

    0
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  • wind city
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:49

    لماذا لم يشمل الترتيب بلد الصفوف والطوابير من أجل الحليب والزيت والسميد والماء أيضاً

    0
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  • السعيدي
    الأحد 30 ماي 2021 - 19:51

    لم ألاحظ وجود إسم الدولة العدوة.

    0
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