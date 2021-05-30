ترتيب جودة الحياة والتراث الثقافي

الإمارات العربية المتحدة في المقدمة والمغرب ضمن القائمة.. إليكم ترتيب الدول العربية من حيث جودة الحياة والتراث الثقافي خلال عام 2021.
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تعليقات الزوار15
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Ah, je pense la qualité de vie des ministres, parlementaires….
ههه انا لا أرى جمهورية الموز الشقيقة، هل هي خارج التصنيف، ممكن اللجوء إلى الفار ….
ههههه الفراقشية كيف العادة خارج التصنيف يقى ليهم غير النيف المخنن يلحسو خنونتو ههههه
أي جودة تتحدثون عليها… لا أرى أي شي… هناك
يمكن ان اتفق ان المغرب متاخر في جودة الحياة مقارنة مع الامارات وقطر ودول الخليج لاكن الثقافة والتاريخ فالمغرب لايعلی عليه
دخلت غوغل ولقيت داكش صحيح على هاد الحساب العيش فالدول الأقل منا ترتيبا كثر من الجحيم وفين هيا الجزائر الرائدة فجميع المجالات
هههههههوهووههههههالعدوة الشرقية الكرغليه لا وجود لا تاريخ ولاحضاره خرقة معدلة جنينا
سولو بنكيران يشرح ليكوم ما هي التصفية ،، و حتى الترتيب راه فخبارو .. كولشي . .
أين القهوة الإقليمية،أنا لا أراها
ما فهمت الصراحة هاد الترتيب!!.. والاسس دياله.. مصر احسن من السعودية فجودة الحياة؟؟ و ما هي العلاقة بين هادشي والموروث الثقافي؟؟
واقيلا تخلط ليهوم المغرب مع حليب: جودة. أين هي جودة الحياة في المغرب خصوصا في ظل: كوفيد 19 سنة 2021 ؟ كم سجلت من حالات انتحار و كذلك جرائم القتل و الناس ما لقات ما تاكل و كذلك الدخل الفردي للمواطن المغربي ضعيف جدا و أسعار المواد الغداءية ملتهبة. ماشي جودة لاوا سنطرال. و شكرا
من حيث الثرات الثقافي فمصر اولا المغرب ثانيا وفلسطين والعراق سوريا كلها لها مجال ثقافي كبير جدآ……اما الامارات فجدتي رحمها الله اكبر منها عمرا…
اين هم أصحاب المجرة والكون ومركز الحضارات والأديان القديمة جمهورية الخناشل
لماذا لم يشمل الترتيب بلد الصفوف والطوابير من أجل الحليب والزيت والسميد والماء أيضاً
لم ألاحظ وجود إسم الدولة العدوة.