ترجمة إنجليزية لكتاب بيضا حول "دير تومليلين"

باللغة الإنجليزية، صدرت مؤخرا ترجمة كتاب جامع بيضا، مدير أرشيف المغرب، حول دير تومليلين.

وسبق أن صدر النص الأصلي باللغة الفرنسية سنة 2019، بعنوان “كان يا مكان تومليلين” (Il était une fois Toumliline)، عن دار النشر “لا كراوزي دي شومان”، ومؤسسة أرشيف المغرب، ومجلس الجالية المغربية بالخارج.

ووفق الموقع الرسمي للجمعية المغربية للبحث التاريخي فإن مترجم هذا النص هو علي أزرياح، أستاذ زائر بجامعة الأخوين – إفران، وقدمه إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

كما نقل المصدر نفسه خبر تطوع باحث من أجل ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية.

وتزامن صدور الكتاب بلغته الأصلية مع زيارة البابا فرانسيس للمغرب، سنة 2019، وخصص لتسليط الضوء على ماضي العيش المشترك في المملكة، انطلاقا من دير تومليلين الكاثوليكي، المُنشأ قرب أزرو في الأطلس المتوسط.

يشار إلى أن أرشيف المغرب ومؤسسة الذاكرة من أجل المستقبل سبق أن نظما معرضا بعنوان “تومليلين 56/57″، سنة 2015، رسالته “تعزيز قيم التسامح والانفتاح والحوار بين الثقافات”، ويسلط الضوء على التظاهرات التي نظمها هذا الدير، وحضرها الملك الحسن الثاني، عندما كان وليا للعهد، وشخصيات سياسية بارزة مثل المهدي بنبركة، ومحمد بن العربي العلوي، والمحجوبي أحرضان، والمستشرق لوي ماسينيون.

وفي بيان مشترك لأرشيف المغرب ومجلس الجالية المغربية بالخارج، سبق أن قال المؤرخ جامع بيضا إن “دير تومليلين كان حلقة مضيئة في الصفحات المجيدة للمغرب المعاصر، وتجربة فريدة تحيل على مغرب تعددي يؤمن بالتنوع العقدي والثقافي واللغوي”.