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‫تعليقات الزوار

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  • أهلا وسهلا إسرائيل
    15 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    هذا نمودج مغربي يهودي يعبر على أننا في بلد تعايش كل ديانات مرحبا باليهود المغاربة في بلدهم الأول أتمنى أن تتاح الفرصة لزيارة إسرائيل…شكرا أمريكا اهلا وسهلا إسرائيل النصر للمغرب والانغلاق والانهزام للعدو
    الله الوطن الملك

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  • من الخارج
    15 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    المغاربة كلهم مسلمين و يهود كانوا وباقيين خوت و حباب، نبخيو بعضنا و نبغيو وطنا المغرب و ملكنا محمد السادس ،مرحبا والف مرحبا في وطنا كلنا المغرب، نجمعوا الشمل اللي فرقوه العديان الجيران الحاقدين اللي باغيين يفرقونا و يقسموا بلادنا و الصحراء ديالنا، و لاكن حنا المغاربة مسلمين و يهود نبقاو ديما يد في يد باش ندافعوا على بلادنا ووطننا المغرب. مرحبا و ألف مرحبا بحبابنا وخوتنا من اسرائيل في بلادهوم وبلاد جدودهوم.

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