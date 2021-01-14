ترحيل مهاجر رفض أخذ طلبات مطاعم يهودية بفرنسا

ترحيل مهاجر رفض أخذ طلبات مطاعم يهودية بفرنسا
صورة: أرشيف
الجمعة 15 يناير 2021 - 00:33

أدان القضاء الفرنسي مهاجرا يبلغ من العمر 19 عاما يعمل كموصل للطلبات بالسجن 4 أشهر سجنا نافذا.

كما أصدر وزير الداخلية الفرنسي قرارا يقضي بترحيله من البلاد “لأنه رفض أخذ طلبات من المطاعم اليهودية”.

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