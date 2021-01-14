ترحيل مهاجر رفض أخذ طلبات مطاعم يهودية بفرنسا

أدان القضاء الفرنسي مهاجرا يبلغ من العمر 19 عاما يعمل كموصل للطلبات بالسجن 4 أشهر سجنا نافذا.
كما أصدر وزير الداخلية الفرنسي قرارا يقضي بترحيله من البلاد “لأنه رفض أخذ طلبات من المطاعم اليهودية”.
أدان القضاء الفرنسي مهاجرا يبلغ من العمر 19 عاما يعمل كموصل للطلبات بالسجن 4 أشهر سجنا نافذا.
كما أصدر وزير الداخلية الفرنسي قرارا يقضي بترحيله من البلاد “لأنه رفض أخذ طلبات من المطاعم اليهودية”.
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