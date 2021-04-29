ترسيم أطر الأكاديميات يتواصل بجميع الجهات

قال مصدر مسؤول لهسبريس إن عملية ترسيم أطر الأكاديميات جارية على قدم وساق، وستتيح هذه العملية إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع والتباري خلال كل الاستحقاقات التربوية والإدارية المقبلة، كما تؤهل الأطر المرسمين لتقلد مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع التعليمي من مديري مؤسسات تعليمية أو رؤساء مصالح ورؤساء أقسام أو مديرين إقليميين.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الذي يتكون من 113 مادة، أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019 ومكن من إدماج كافة الأساتذة في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة ويخول للأساتذة نفس الضمانات والامتيازات: من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، في معرض جوابه خلال الجلسة سالفة الذكر، أن هذا التوظيف الجهوي العمومي مكن في ظرف خمس سنوات من توظيف أزيد من مائة ألف أستاذ وأستاذة؛ وهو ما يعادل ما تم توظيفه خلال الـ20 سنة الماضية.