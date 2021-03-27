ترسيم الناجحين في اختبارات التأهيل المهني بالبيضاء

شرعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء-سطات في إتمام العلميات المرتبطة بترسيم 1255 من الأستاذات والأساتذة الذين اجتازوا بنجاح اختبارات التأهيل المهني، الموزعين بين 881 أستاذا وأستاذة بسلك الابتدائي و374 بسلك الثانوي، وسيجري الإعلان عن لوائح المستفيدين على الموقع الإلكتروني للأكاديمية في الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي إتمام العملية المرتبطة بترسيم هؤلاء الأطر، حسب بلاغ صادر عن أكاديمية البيضاء-سطات توصلت به هسبريس، تطبيقا للمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة سالفة الذكر، فضلا عن الرقي بوضعية الموارد البشرية لجهة الدار البيضاء-سطات في قطاع التعليم.
وأوضحت الأكاديمية أن الانتقال من وضعية أستاذ متدرب الرتبة 1 إلى أستاذ مرسم الرتبة 2، فضلا عن الأثر المادي، يتيح أيضا لأطر الأكاديمية الارتقاء في المسار المهني وإمكانية المشاركة في جميع المباريات والامتحانات المهنية التي تعلن عنها الوزارة، مثل الالتحاق بسلك الإدارة التربوية، وسلك التفتيش ومناصب المسؤولية، وكذا الاستفادة من وضعية الإيداع الإداري.
وعبرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء سطات عن سرورها، متقدمة بالتهاني لأطر الأكاديمية المستفيدين من هذه العملية، متمنية لهم المزيد من التألق والنجاح في مسارهم المهني، شاكرة في الوقت نفسه مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وكل الفاعلين الإداريين والتربويين والشركاء الاجتماعيين بالجهة على الانخراط الجاد لإنجاح هذه المحطة.
وأخبرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء سطات، من خلال البلاغ نفسه، باقي أطر الأكاديمية المستوفين لجميع وحدات التكوين المبرمجة، أنها ستستأنف عملية التأهيل المهني ابتداء من الأسبوع المقبل.
في المقابل، قال رشيد إيدر، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح هاتفي لهسبريس، إن هذا الإجراء يدخل في ما نعته بـ”الحملة الممنهجة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب بعد الالتحام والتعاطف والتضامن الشعبي مع قضية الأساتذة باعتبارها قضية عادلة”.
وأضاف المتحدث لهسبريس أن الأكاديميات الجهوية “تحاول تعويم النقاش وتحريفه، على أساس أن التعاقد لم يعد قائما أو أن الوزارة قطعت معه منذ 2019، وأن الأساتذة لهم حق الترسيم وحقوق كذا وكذا”، موضحا أن الوزارة دأب على ذلك “منذ مقاطعة التأهيل المهني باعتبار قرار المقاطعة نضاليا واحتجاجيا، يكفل ديمومة الفعل النضالي واستمراريته، وهو رفض تام للانخراط في الإجراءات التي تباشرها الأكاديميات، ورفض تام للتأهيل المهني وإجراءاته وآثاره”.
وندد عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بـ”الممارسات التي يراد بها تشويه الرأي العام ورأيه وتضامنه الشعبي، ومحاولة عزل التنسيقية عن الشعب المغربي، على أساس أن التعاقد فيه جانب حقوقي متعلق بالحق في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن استهداف وضرب مجانية التعليم”، وفق تعبيره، مشددا على “خيار النضال حتى إسقاط التعاقد وكل الإجراءات المتعلقة به”.
تخرجت من كلية الإقتصاد و اجتزت مباراة كتابية و شفوية مع 3500 مترشح من مدارس التجارة العليا في المغرب و فرنسا ، من أجل ولوج مؤسسة عمومية و نجحت بفضل كفاءتي و لم يتم ترسيمي إلا بعد فترة تدريب مدتها 12 شهرا، و كل الموظفين معي لهم نظام التقاعد التابع لصندوق الإيداع و التدبير، هل نحن أيضا يجب أن نخرج للشارع؟
الدولة تعرف ما تفعله . تفرض على الاساتذة المتدربين التعاقد كي يعملو بجدية وبعدها يتم انتقاء الافضل منهم ويتم ترسيمه لاحقا . لكن هيهات الكل اصبح يلعب دور الضحية ويدعي انه فرض عليه التعاقد وهو من قرا وثيقة التعاقد ووقع عليها . يريد ان يعمل بجهد اقل ويحصل على امتيازات اكثر وراتب مريح . المعلم الحقيقي الذي يحترم مكانة هذه المهنة عمل بجد فوصل الى هدفه بالصبر والمتابرة . واعرف اساتذة قبلو بالتعاقد وعملو بجد فوصلو لهدفهم وهو الترسيم وحصلو على اكثر مما يحتاجون دون لعب الشياطين . واعرف اساتذة اخرين عملو في القطاع الخاص وعرفو اين يشتغلون فحققو اكثر من استاذ خامل في القطاع العام . الكل يريد العمل عند الدولة لاطماع مادية . لا يوجد الا قلة من اولائك الاساتذة المتدربين يقدسون مهنتهم والاغلبية مجرد دخلاء على القطاع وهدفهم مادي بالاساس . هذا خطأ الدولة منذ الاستقلال عندما لم تفكر في عواقب تدليل موظفي القطاع العام واعطائهم امتيازات لا يستحقونها فاصبحو اكثر جرأة وطالبو بالمزيد والمزيد فتسببو في عرقلة الدراسة لعدة سنوات منذ 2003 حتى 2010 . كل شهر اضراب .
مجرد ضحك عليهم فلحد الساعة لم يتوصل أي متعاقد بقرار الترسيم رغم مرور سنتين على أول امتحان تأهيل مهني.
و قد صرح وقتها أضرضور مدير اكاديمية الرباط أن التأهيل المهني بمثابة ترسيم و سطروا على كلمة بمثابة و هذا موجود في اليوتوب لمن يريد التحقق وفعلا لم يتوصلوا بأي قرار ترسيم و كان كلامه صحيحا أي انه ترسيم افتراضي فقط.
و القانون المنظم للأكاديميات يمنعها من ترسيم هيئة التدريس و لهذا فلا يمكن لها إصدار أي قرار بالترسيم قانونيا و فعليا و عليه فالدولة تكذب عليهم فقط.
حنا نقولو ليهوم بدلو الحريرة وهوما يبدلو لينا فالمعالق. الترسيم مع الأكاديميات هو نفسه التعاقد فكفى لعبا بالمصطلحات.. ومن أين ستؤدي الأكاديميات أجور الأساتذة مستقبلا.. طبعا من جيوب الآباء.. وهذا موجود في بنود القانون الإطار… إشراك الأسر في المصاريف بشكل تدريجي.. لكي يجد الاب نفسه مستقبلا مجبرا على أداء مبالغ كبيرة في بداية السنة او ليتوجه للتعليم الخصوصي.. لقد قالها غير المأسوف على رحيله بنكيران.. لقد آن الأوان لترفع الدولة يدها عن الصحة والتعليم.. انشري يا هسبريس
مغالطات وعبث الوزارة الوصية على القطاع.
ألم تتطرق الجريدة الرسمية عدد 665523 بتاريخ 12 مارس 2018 أنه اا تشمل الا ختصاصات المفروضة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية وا لتكوين ترسيم أطر هيئة التدريس…..
مما يطرح السؤال حول أي ترسيم تتحدث هذه الأكاديمية؟
هذا ضحك على الذقون. الجريدة الرسمية واضحة: الاكاديميات لاترسم. هذه لعبة بئيسة. للاسف المجتمع اصبح يتكلم بلغة السلطة و ايديولوجية الدولة، اصلاح التعليم مجرد شعار فاقع باهت، من يريد لابناء الفقراء ان يتعلموا، ومن يريد ان يكون للفقراء كرامة.؟ يجب اثقال كهولهم بكل الاتعاب حتى لا يفكروا سوى في البقاء على قيد الحياة. صدق نيتشه عندما قال “الدولة هي الوحش البارد من بين كل الوحوش القطبية”.
هاد المعلمين ينطبق عليهم المثل تمسكن حتى تمكن .انت قبلت واجتزت امتحان بالتعاقد وفالاخير الادماج او البلوكاج وسيرو تقريو ولاد الناس تال الصيف ودير اضراب 24/24و 7/7 .