ترشيح "الأعيان والكفاءات" يخلق صراعا بين أجنحة "الأصالة والمعاصرة"

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة (البام) على وقع صراع خفي بين مجموعة من الأسماء البارزة على مستوى القيادة، بخصوص كيفية تدبير ملف الانتخابات والترشيح باسم الحزب في الاستحقاقات المقبلة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن خلافات حادة نشبت بين قيادات الحزب، لا سيما بعض الأعضاء الشباب في المكتب السياسي وأعضاء في لجنة الانتخابات بقيادة محمد الحموتي.
وقال مصدر من المكتب السياسي لـ”البام” تحدث لهسبريس إن “الخلاف لم يصل إلى حد القطيعة بين هؤلاء الأعضاء، إلا أنه ما زال محتدما بينهم، على الرغم من الجولات تقوم بها حاليا لجنة الانتخابات، آخرها الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء بمدينة صفرو”.
وحسب المصدر ذاته، فإن الخلاف “البامي” محتدم هذه الأيام حول مسألة الترشيحات في الانتخابات المقبلة؛ إذ تدفع قيادات من المكتب السياسي بوجوب اختيار الكفاءات الشابة على رأس اللوائح، بينما يدفع تيار آخر بضرورة الحفاظ على وجوه من الأعيان قادرة على حصد المقاعد.
ولفتت مصادر هسبريس إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، ترفض رفضا قاطعا توظيف بعض القيادات للحزب بالطريقة التي ترغب فيها، والاستمرار في النهج نفسه الذي كانت عليه في الفترة السابقة، مشددة على أن المنصوري وقيادات شابة بالمكتب السياسي باتت ممتعضة من طريقة تدبير هذا الملف، وترفض التحكم في عملية الترشيحات.
وعبرت المصادر نفسها عن رغبة القيادات الشابة في تقديم الحزب لكفاءات شابة خلال الاستحقاقات المقبلة تكون قادرة على مواجهة الخصوم السياسيين، مشيرة إلى أنها تطمح إلى تشكيل فريق برلماني ولو بعدد أقل شريطة أن يكون من كفاءات عالية بعيدا عن أصحاب “الشكارة”.
هشاشة التحالفات الحكومية من هشاشة الأحزاب نفسها.أحزاب قوقازية،غورغونية ميثولوجية مبلقنة بدون امتداد شعبي؛امتدادها،تمددها انتخابي،أجوري،ريعي،فسادي، بيليكي تثميني،تصفيقي!بَارْكَة تبارك فقط!دكاكين موسمية غير سياسية،فاقدة لحاسة، لحس النقد!أحزاب جالسة،نائمة بدون مواقف!تقف في الموقف الانتظاري،الانتخابي، الانتهازي!أحزاب بدون حركية،ديموقراطية داخلية!مخلوقات متكلسة،متخثرة،محنطة!زعامات تزعم بدون عزيمة!أحزاب بدون لون،ذوق إيديولوجي!متناحرة في الانتخابات متفاهمة في غابة لوزيعة والمصالح،متآخية في التطبيع؛إلا ما ندر!أحزاب بدون فلسفة، برامج، إنجاز،جاذبية!أحزاب الشكارة و ليست أحزاب الأفكار!أحزاب تقتل،قتلت،السياسة، الأمل،المستقبل وأحيت مصالحها بكل الطرق!أحزاب تائهة لا تقدم أية حلول غير التحليل، من الحلال وليس التحليل،التفكيك العلمي من أجل البناء؛والهدم وإعادة البناء !أحزاب تتشابه حد الشبهة من دون التشابه علينا مثل تشابه البقر على أصحاب البقرة الفاقع لونها !أحزاب مشبوهة لاتسر الناظرين,المناضلين,المقاطعين!أحزاب بعيدة عن الحل والعقد!تعقد بدون أن تقعد!استحقاقها الحل!أحزاب ديكورية مهرولة لتنفيذ التعليمات
أحزاب ديكورية مبادرتها الوحيدة الهرولة لتنفيذ التعليمات الهاتفية!أحزاب تتفرج بلا حس المسؤولية على البلاد تحتضر اقتصاديا،تعليميا،اجتماعيا،حضاريا،رمزيا،تطبيعيا؛لا تحرك ساكنا!تكسر القواعد الديموقراطية،تنصب على الناخبين بالوعود الانتخابية الكاذبة!تجر الخيبات؛لاترفع السقف؛لاتفتح الآفاق!لاتجزم بالحسم،الحزم والعزم!تعرب فقط عن الرضا والخنوع!أحزاب ترمز لحالنا العام المتدهور،المطل على الهاوية لاقدر الله!أحزاب على الجانب الخاطئ من التاريخ والسياسة وعلى هامشهما!أحزاب مصنوعة،اصطناعية لاتصنع الفعل؛بل يصنعها من وراء ستار!أحزاب الترحال السياسي وليست أحزاب الرحلة النضالية الشاقة والطويلة!أحزاب التوريث البرلماني!أحزاب إدارية لا تفقه إدارة السياسة و إدارة الإدارة!أحزاب منعدمة،مسلوبة الإرادة!أحزاب علمانيتها هي فصل السياسة عن النضال، التضحية،الديموقراطية الداخلية,الخارجية،المواطنة،الصالح العام!علمانيتها هي ربط السياسة بالتقاعد المريح،المصلحة الشخصية،قول،تقديس نعم؛ونسيان،تجريم لا،شراء الضمائر,بيع الضمير!أحزاب ديفازاجية منفصلة عن العصر!أحزاب مابعد حداثية،مابعد عولمية لم تدخل أبدا لا في الحداثةولا في العولمة
زودياكيات حزبية
أيها الميزان، لقد رجحت من زمان كفة المصالح الشخصية لديك.
أيها الجرار، عجلاتك ثقيلة؛ و حرثك بلا زرع و لا حصاد.
أيها الكتاب، إنك بلا عنوان و لا فهرس و صفحاتك بيضاء لا تسر القارئين.
أيها المصباح، إنك تضيئ طريق الباحثين عن أقرب سبيل للتقاعد المريح.
أيتها الحمامة، إنك تطيرين بأجنحة السلطة المختلفة.
أيها الحصان، لقد أصابك الوهن و لم تعد تعرف للركض طعما.
أيتها السنبلة، لقد ولى زمن الصابة البرلمانية و الوزارية.
أيتها الشمعة، إنك تحترقين في عزلة و تحملين أملا بعيد المنال.
أيها الأسد، زئيرك مرتفع، ولكن فعلك خافت.
أيتها المظلة، إنك بالكاد كافية لظلك.
أيتها العين، إني أتساءل عما ترقبين.
أيتها الوردة، لقد ولى زمن فرسانك الحقيقيين وعشاقك الأوفياء.
عداوة في الانتخابات؛ أخوة في التطبيع!
حان زمن التقاعد بدون تقاعد مع المحاسبة سياسيا،ماليا،أدبيا.المحاسبة تهمكم و تهم الظل.فرص ذهبية كثيرة لا تعوض هدرت وغدرت بكم!قدموا الحساب أمام المواطنين!إن وجدوا فيه ما يسر نجدد لكم على بياض؛بكثافة!لا تلقوا بالمسؤولية على جهة واحدة حزبية,غير حزبية!قولوا الحقيقة!دول كانت متخلفة ذهبت بعيدا في20 سنة الأخيرة!
الاعيان كاينين و لكن الكفاءات لا اظن ربما تريدون القول سيترشحون بالكمامات
* أولئك الذين يتصارعون من أجل الترشيح للإنتخابات المقبلة ،
هل كل ذلك من أجل مصالح الوطن و المواطنين ؟ إن الأمر كذلك
فليعملوا القرعة فيما بينهم ، و يتركونا في حالنا ، لا نعرف و لا نسمع
عنهم أي شيء . و لا ننتظر منهم أي حاجة .
* ها السعودية لا تعرف الإنتخابات بمهازلها ، و ما الفرق بيننا و بيننا ؟
في الحقيقة إنهم على حق .