ترشيح بنكيران يخلق الجدل داخل حزب العدالة والتنمية

ترشيح بنكيران يخلق الجدل داخل حزب العدالة والتنمية
صورة: أرشيف
الجمعة 28 ماي 2021 - 14:05

بينما لم يصدر عن عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، أي موقف فيما يخص إمكانية ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد امتناعه عن الكلام، كشفت مصادر مطلعة وجود أزمة بين قادة الحزب بسبب اختلافهم بين من مؤيد لترشيحه، وبين من يعتبر المسألة متجاوزة في ظل “تقاعده الإداري” الذي ينتظر أن يتحول إلى تقاعد سياسي.

مصادر مطلعة أكدت أن بنكيران يتجنب الخوض في الموضوع رغم طرح السؤال عليه، غير أن خصومه يتخوفون من إمكانية عودته لمحاولة كسب “شرعية انتخابية” جديدة سيكون لها دورها في إعادة ترتيب أوراق حزب العدالة والتنمية من جديد.

يذكر أن بنكيران حقق نتائج كبيرة في آخر ترشح له للانتخابات التشريعية بعد اكتساحه لدائرة سلا، غير أن عودته لخوض غمار التجربة من جديد بعد ترؤسه للحكومة تطرح إشكالات عدة داخل حزب العدالة والتنمية، بسبب تباين المواقف بينه وبين الأمين العام للحزب رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني.

الانتخابات التشريعية حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني عبد الإله بنكيران

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‫تعليقات الزوار

13
  • عبدالله
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:13

    اسالكم بالله واش هد الناس مايحشموش امشيو بحالهم

    37
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  • Immigre
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:15

    Le sein est vide il plus de lait ni d’autre pour sucer finito va prie et lire un peu le coran et demande à dieu de te pardonner pour ce que t’as fait contre le peuple marocain no more comment

    13
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  • مهاجر
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:17

    من إنتخب على هذا الشخص فسيكون أحمق و ليست له أي روح المواطنة…..وانتم تعرفون لماذا.

    26
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  • مروان
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:17

    المريدون يريدون مساعدة الشيخ لاتمام ما تبقى من تجهيزات منزلية بعدما جهز صالة الضيافة بدريهمات القليلة التي حصل عليها كتقاعد .عودة ميمونة وأدام الله لكم المنصب السامي الى أن يرث الله الأرض ومن عليها اما الشباب فهم لازالو لم ينضجو سياسيا وما عليهم الا انتضار دورهم بعد 70 سنة ان شاء الله

    15
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  • عمرو حوتي
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:18

    حزب العدالة والتنمية لا خير فيه لأن حكومته لم توفي بوعودها والتي عاهدت الشعب به : محاربة الفساد . والزيادة في أجور المتقاعدين . والسكن للجميع . وو وو
    وحتى التصويت على المرشحين غير متوفر في كثيرهم . ونرجو أن يتم إختيار الحكام بيد صاحب الجلالة ويكونو مثل ناصر بوريطة و عبد اللطيف حموشي والذين يخدمون الصالح العام فقد يئسنا من الذين يخدمون الصالح الخاص وشكرآ

    15
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  • rachida
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:18

    السلام عليكم.لأن مؤيدوه يريدون له تقاعد اخر لأن التقاعد الاول بي سبعة ملايين لم يكفيهم ولم يشفي لهم الغليل ويقولون هل من مزيد.الله ينجينا من المشتاق الى شتاق وكنتمى من الله أن تخفوا عنا وجوهكم ياعباد المناصب والمال ومثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم وخصوصا ما ملكت أيمانكم مثل مافعل السيد يتيم في فرنسا اثناء التجول في شوارعها بكل تباه مع مدلكته واضعا يده في يدها كأنها زوجته وباحماد اللذي وجدوه في السيارة مع عشيقته في قرب أحد شواطئ الدارالبيضاء وغيرهم كثير من حزب المنافقين اللذين يتاجرون بالدين لأغراض شخصية وجيبية وبنكية ونسائية وڤيلاوية ويريدون بنكيران أن يعيد لهم الطريق إلى أكثر من ذلك

    4
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  • نهاية شايسي
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:18

    ربح تقاعد لم يكون يحلم به بأستغلال الدين .من كان سبب الأزمة والمشاكل لن يكون سبب الحل.

    5
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  • مكناسي
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:18

    نتمنى الالطاف فيما جرت به المقادر .تحية عالية لكل الشعب المغربي على روح الوطنية العالية رغم سنوات عجاف من المعاناة مع مسرحية منتخب مانتخبش حاجة.

    0
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  • مراقب
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:19

    بن كيران حسن من العثماني ويقدر لي رجع ينجح حزب العدالة والتنمية بالانتخابات ولكن خص يحاول هاد المرة يهتم بالمواطن حيت جميع الأحزاب سواسية مكرهتش يطبق قانون ديال ليطلع 2مرات مايعاودش يترشح

    -10
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  • محمد محمد م
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:19

    في حالة ما إذا ترشح السيد بنكيران في الاستحقاقات المقبلة ستكون الضربة القاضية لحزبه لأن الشعب و بالأخص الطبقة الهشة و المتوسطة عانت الكثير من قراراته المجحفة في حقهم السيد بنكيران أفقر الفقير و أغنى الغني اعتقد ان من يصوت عليه ليس على علم بما تجري الأمور

    5
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  • عزيز
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:21

    بنكيران داهية.يكوي في الخفاء والكواليس ويبخ في العلن.يخ منه وعيني فيه.زعما راه الشعب والناس الملاح يتوسلونني باش نترشح.سر تكمش انت وأشباهك في الأحزاب الأخرى.تكرهت الناس من وجوهكم

    5
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  • wind city
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:22

    العزوف عن المشاركة في الانتخابات هو من يجعل الباجدة يتصدرون النتائج . من يطالب بالتغيير يجب عليه الذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل ذلك

    4
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  • Med
    الجمعة 28 ماي 2021 - 14:24

    هاد البشري. راه بحال سديا ت القدام. راه حفاو. قدامو خاصهم الزبالة ولا دار العجزة ولا شي غابة اعيشو فيها .ها العار الى محشمو غبر

    2
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