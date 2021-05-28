ترشيح بنكيران يخلق الجدل داخل حزب العدالة والتنمية

بينما لم يصدر عن عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، أي موقف فيما يخص إمكانية ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد امتناعه عن الكلام، كشفت مصادر مطلعة وجود أزمة بين قادة الحزب بسبب اختلافهم بين من مؤيد لترشيحه، وبين من يعتبر المسألة متجاوزة في ظل “تقاعده الإداري” الذي ينتظر أن يتحول إلى تقاعد سياسي.

مصادر مطلعة أكدت أن بنكيران يتجنب الخوض في الموضوع رغم طرح السؤال عليه، غير أن خصومه يتخوفون من إمكانية عودته لمحاولة كسب “شرعية انتخابية” جديدة سيكون لها دورها في إعادة ترتيب أوراق حزب العدالة والتنمية من جديد.

يذكر أن بنكيران حقق نتائج كبيرة في آخر ترشح له للانتخابات التشريعية بعد اكتساحه لدائرة سلا، غير أن عودته لخوض غمار التجربة من جديد بعد ترؤسه للحكومة تطرح إشكالات عدة داخل حزب العدالة والتنمية، بسبب تباين المواقف بينه وبين الأمين العام للحزب رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني.