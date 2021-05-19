ترغب في شراء سيارة مستعملة؟ هذه النصائح تهمك

ترغب في شراء سيارة مستعملة؟ هذه النصائح تهمك
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 19 ماي 2021 - 01:15

قال نادي السيارات ADAC الألماني إنه ينبغي عند شراء سيارة مستعملة مراعاة بعض النقاط الهامة لتجنب الوقوع في فخ شراء سيارة تنطوي على الكثير من الأضرار والعيوب.

ويوصي الخبراء الألمان بفحص المكابح على طريق سريع بحيث يتم الوصل إلى سرعة 100 كلم/س، والإبطاء تدريجيا وملاحظة سلوك السيارة، وهل ستبقى على مسارها بشكل صحيح أو سيُصدر المحرك أصواتا غريبة.

وقبل اختبار القيادة يجب فحص السيارة بدقة في ضوء النهار والطقس الجاف. ويجب أن تكون السيارة نظيفة بحيث يمكن رؤية أي ضرر.

وستوضح نظرة أسفل السيارة ما إذا كانت هناك أية تسريبات للسوائل، وهي بالتأكيد علامة سيئة، كما يشير السجاد الرطب في المقصورة الداخلية إلى وجود تسريب من الجسم.

ويجب أيضا التأكد من توافق عداد الكيلومترات مع حالة السيارة، والتأكد من أوراق السيارة من الناحية القانونية، فضلا عن التحقق من متابعة الصيانة بشكل دوري.

أوراق السيارة الصيانة شراء سيارة مستعملة عداد الكيلومترات

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