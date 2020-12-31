ترويج أقراص "الإكستازي" يورط شخصين بمدينة خنيفرة

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة لمنطقة أمن خنيفرة، ليلة الأربعاء الخميس، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بأقراص الإكستازي المخدرة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما بالقرب من أحد المراكز التجارية الكبرى، بعد ضبطهما في حالة تلبس وهما يقومان بترويج الأقراص المخدرة، وفق إفادة مصدر مسؤول.

وأسفرت عملية التفتيش التي أخضع لها الموقوفان عن العثور بحوزتهما على 250 قرصا مهلوسا من إكستازي، يتم ترويجها بالمدينة ومحيطها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه المواد المخدرة.