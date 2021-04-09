ترويج أقراص الهلوسة يورط 3 أشخاص بالسوالم

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، سرية برشيد، أحالت الجمعة ثلاثة أشخاص على النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، للاشتباه في ترويجهم المخدرات وأقراص الهلوسة، للنظر في التهم المنسوبة إليهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة كان على مراحل، بعد توصل مركز الدرك بمعلومات مفادها أن شخصين قدما من المدينة القديمة بالدار البيضاء إلى مدينة حد السوالم لتسليم كمية من أقراص الهلوسة لمروج بمنطقة 36، مبحوث عنه بموجب عشرات المذكرات على الصعيد الوطني بتهمة الاتجار بشتى أنواع المخدرات.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي بالسوالم انتقلت إلى مكان تواجد المروج المشتبه فيه، حيث جرى توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالممنوعات، وحجز ما يفوق 40 قرص هلوسة، فضلا عن دراجتين ناريتين وهاتفين نقالين.

وأردفت المصادر ذاتها بأن عناصر الضابطة القضائية بدرك السوالم أفلحت في توقيف المشتبه فيه الثالث في مرحلة ثانية بإحدى نقط الترويج، وحجزت كمية من المخدرات وسكينا من الحجم الكبير؛ في حين حررت مذكرة بحث وطنية في حق شخص رابع، يشتبه في تزويد شركائه بالممنوعات انطلاقا من مدينة الدار البيضاء لترويجها في المدن المجاورة كحد السوالم.

وكان المشتبه فيهم الثلاثة خضعوا لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وتم الاستماع إليهم تمهيديا في محاضر قانونية، لكشف علاقتهم بترويج المخدرات وأقراص الهلوسة، قبل عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في صك الاتهام الموجه إلى كل واحد منهم.