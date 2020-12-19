ترويج أقراص هلوسة يقود إلى توقيف 3 أشخاص بطنجة‎

مكّن تنسيق بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم ما بين 20 و29 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، على مستوى وسط مدينة طنجة.

عملية التفتيش المنجزة، يضيف البلاغ، أسفرت عن العثور بحوزة الموقوفين الثلاثة على 2100 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”، علاوة على أربعة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين.