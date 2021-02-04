ترويج المخدرات يتسبب في توقيف ثلاثة أشخاص

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن هذه العملية، التي تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزته على 2607 أقراص مهلوسة من نوع “إكستازي” ومبلغ مالي قدره 11340 درهما يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي؛ وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث عن توقيف الشخصين اللذين كانت موجهة إليهما شحنة الأقراص المخدرة المحجوزة.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، المتراوحة أعمارهم ما بين 26 و36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين.