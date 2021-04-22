ترويج المخدرات يجر شابا إلى المحكمة

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد امبارك، التابع لسرية بني ملال، الخميس، عشرينيا مبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث وطنية عدة بشبهة ترويج الكوكايين والشيرا.

وأفادت مصادر هسبريس بأن المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، ينحدر من مركز العيايطة، مبحوث عنه من طرف عناصر الدرك والأمن بكل من سبت أولاد النمة وبني ملال وأولاد أمبارك وتادلة، فضلا عن مراكز أخرى.

وذكرت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه الذي كان يشتغل بعيدا عن أنظار الأمن، سقط في كمين محكم نصبته له عناصر الدرك الملكي بأولاد أمبارك ليلة الثلاثاء، تحت إشراف قائد المركز وبتنسيق من القائد الإقليمي للدرك ببني ملال، حيث جرى شل حركته، كما تم حجز سيارة بصفائح مزورة ومبالغ مالية يشتبه في أنها متحصلة من تجارة المخدرات.

يشار إلى أن الشخص الموقوف كان ينشط بالفقيه بن صالح وبني ملال وبمركز العيايطة وأولاد أمبارك وقصبة تادلة وأولاد يوسف، فضلا عن القرى والمناطق المجاورة.