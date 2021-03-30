ترويج المخدرات يجر شخصين إلى القضاء بالبيضاء

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء تمكنت، زوال الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و34 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بحيازة وترويج 5011 قرصا من مخدر “إكستازي” وغيره من الأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن جرعات من مخدر الكوكايين وقطع من مخدر الشيرا؛ كما تم العثور بحوزتهما على ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني أوضحت أنهما يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.