ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص إلى العدالة

ترويج المخدرات يجر 3 أشخاص إلى العدالة
صورة: أرشيف
الأحد 28 مارس 2021 - 14:07

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأحد، على وكيل الملك، ثلاثة أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات.

وتمت عملية توقيف المشتبه فيهم بعد استثمار عناصر الفرقة الأمنية نتائج الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بنتائج الاستخبار الجنائي، ونصب كمين أمني محكم، مكن من ضبطهم في حالة تلبس بمسك وترويج المخدرات.

وأسفر تفتيش الموقوفين من طرف عناصر فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية عن حجز حوالي 8 كيلوغرامات من مخدر “الكيف”، و4 كيلوغرامات من التبغ المهرب، وما يناهز 100 غرام من الشيرا، و15 لترا من مسكر ماء الحياة، وأقراص مخدرة.

النيابة العامة‎ ترويج المخدرات عصابة إجرامية ولاية أمن مراكش

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