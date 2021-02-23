الاتجار بالمخدرات يسقط شخصين في يد الشرطة

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الاثنين، خلال عمليتين منفصلتين، شخصين من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية بدون ترخيص.

فبحي أزلي بمقاطعة المنارة مراكش، أفلح كمين أمني محكم في توقيف المبحوث عنه الأول، متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا، معدة للبيع ومبلغ مالي، عائد من ترويج المخدرات، وفق مصادر هسبريس من ولاية أمن مراكش.

وأضافت المصادر ذاتها: “كشف تفتيش قانوني أجري بإقامة الشخص المعني، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن حجز 12 صفيحة إضافية من المخدر نفيه، تزن حوالي 1200 كيلوغرام، و7,5 كيلوغرامات من مخدر الكيف وأكياس بها مسحوق من هذا المخدر، ومدية كبيرة الحجم”. كما جرى بهذا السكن توقيف فتاة على علاقة غير شرعية بالمشتبه فيه.

وبمقاطعة المدينة العتيقة، أوقفت الشرطة القضائية بحي الموقف مبحوثا عنه آخر، متلبسا بحيازة وبيع مسكر ماء الحياة، الذي أخضع لعملية تفتيش مسطرية مكنت من حجز حوالي 55 لترا من المادة نفسها.

ومن أجل البحث التمهيدي، وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية في أفق تقديمهما أمام العدالة، وذلك بتعليمات من النيابة المختصة.