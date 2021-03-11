ترويج المخدرات يورط عشرينيا في "أولاد ناصر"

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بسوق السبت أولاد النمة من توقيف شخص، يبلغ من العمر 21 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيه في أحد الحقول الفلاحية بالجماعة القروية أولاد ناصر، ضواحي مدينة سوق السبت أولاد النمة، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و81 كيلوغراما من مخدر “الكيف”، و34 كيلوغراما من أوراق مخدر “طابا”، مع ضبط سلاح أبيض من الحجم الكبير؛ علاوة على هاتفين نقالين ودراجة نارية كان المشتبه فيه يستعملها لترويج المخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.