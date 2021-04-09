ترويج المخدرات يوقف ثلاثينيا بمدينة الفنيدق

ترويج المخدرات يوقف ثلاثينيا بمدينة الفنيدق
صورة: هسبريس
الجمعة 9 أبريل 2021 - 19:44

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة الفنيدق، زوال الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيه بحي “كنديسة” بمدينة الفنيدق، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على حقيبة بلاستيكية تحتوي على 1500 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.

أقراص مخدرة المؤثرات العقلية ترويج المخدرات مدينة الفنيدق

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