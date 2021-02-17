ترويج ماء الحياة يقود أشقاء إلى قبضة الأمن

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للأمن العمومي بمدينة خنيفرة، مساء الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشقاء كانوا بصدد ترويج مسكر ماء الحياة.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن الفرقة المذكورة تمكنت من حجز كمية مهمة من ماء الحياة تقدر بـ685 لترا، معبأة في قنينات بلاستيكية من سعة خمسة لترات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفرقة نفسها تمكنت خلال عملياتها الأمنية اليوم الثلاثاء من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، كان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالأقراص المخدرة.

وتمت إحالة الأشقاء الثلاثة والشخص الرابع على الفرقة القضائية بالمنطقة الإقليمية بمدينة خنيفرة، لتعميق البحث معهم، وتقديمهم أمام العدالة من أجل التهم المنسوبة إليهم.