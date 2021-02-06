ترويج مخدرات يطيح بخمسيني في مدينة فاس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن فاس الجديد دار دبيبغ، السبت، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 59 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس فقد جرى توقيف المشتبه فيه بمحطة السكة الحديدية في مدينة فاس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار قادم من إحدى مدن شرق المملكة، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 2370 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.