تريدو يهنئ بحلول شهر رمضان ويشيد بالإسلام

بمناسبة حلول شهر رمضان الأبرك، توجه الوزير الأول الكندي جوستان تريدو بخطاب تهنئة لكل مسلمي كندا والعالم.

وكعادته في المناسبة نفسها، بدأ تريدو خطابه بقول: “السلام عليكم” باللغة العربية، ليضيف: “الليلة، مع غروب الشمس، سيحتفل المسلمون في كندا وحول العالم ببداية شهر رمضان؛ هذه الرحلة الدينية التي تستغرق شهرًا هي وقت للتأمل الروحي وفرصة لإظهار الامتنان لجميع النعم العديدة التي نتمتع بها، سواء من خلال الصوم أو الصلاة أو العطاء الخيري”.

ويستمر الوزير الأول الكندي في خطابه الموجه للكنديين: “لمدة شهر، على الرغم من أنهم سيصومون من الصباح إلى الليل، فإن العديد من الكنديين المسلمين سيبقون في الخطوط الأمامية للقتال ضد COVID-19 في هذا الوقت الاستثنائي. أدعو جميع الكنديين إلى الاعتراف بالعديد من المساهمات التي قدمتها المجتمعات الإسلامية لبلدنا منذ بداية الوباء، كما فعلت منذ أجيال”.

وأردف تريدو: “العديد من المسلمين سيتواجدون كعاملين في الصفوف الأمامية أو عاملين أساسيين أثناء الصيام، والعديد منكم سوف يشعر بالوحدة وبالعزلة، وآخرون سوف لن يتمكنوا من الذهاب للصلاة في المساجد أو ملاقاة أقربائهم أثناء لقاءات الإفطار. أعلم أن هذا صعب، ولكن إذا كانت الجائحة سوف تمنعنا من اللقاء والتجمع وجها لوجه فهي لن تمنعنا من الاحتفال بالقيم التي يمتاز بها الإسلام ورمضان، قيم مثل الرحمة والامتنان والكرم ووضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتنا. هذه القيم ساعدت الكنديين على اجتياز أوقات صعبة وستعمل على تقريبنا من بعضنا البعض بينما نحارب هذا الفيروس ونبني مستقبلا أفضل للجميع”.

كما شدد تريدو على ضرورة اتباع تعليمات السلطات الصحية، قائلا: “لأننا يجب أن نستمر في اتباع تعليمات سلطات الصحة العامة لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا، سوف يلجأ المسلمون الكنديون إلى الوسائل الافتراضية للالتقاء ومشاركة الإفطار مع العائلة والأصدقاء”.

وأنهى تريدو خطابه بكلمة: “رمضان مبارك”، بعد أن تمنى هو وزوجته صوفي وعائلته السلام والسعادة لكل من يحتفل برمضان.