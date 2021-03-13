القنب أنواع، وأخطر أنواع “التريكة”، “تريكة القنب”، وقد كثر الحديث هذه الأيام عن القنب، لكن “تريكة القنب” فعلا هم أولئك النواب الذين خرقوا إجراءات الحجر الصحي، وحجوا إلى مجلس النواب كي يقولوا إنهم “صنعوا الاستقرار في البلاد، منذ سنة 2011 إلى اليوم”، بل إن برلمانيا شاردا قال لوزير الداخلية، في اجتماع للجنة الداخلية، إن “الأمور لن تمر دائما بخير” على هامش مناقشة “القاسم الانتخابي”.
منذ متى كان الاستقرار في المغرب مرتبطا بحزب معين أو مجموعة معينة، حتى يمن برلمانيون غارقون في الريع على المغاربة بنعمة الاستقرار.
إن الاستقرار هو الذي يصنعه المغاربة جميعا، انطلاقا من العامل البسيط، وصولا إلى أعلى سلطة في البلاد. والاستقرار ليس مرتبطا بالتأكيد بمجموعة محترفي الكلام، الذين يستغلون هامش الاستقرار الذي توفره سواعد وتضحيات المغاربة لمحاولة المتاجرة في السلم الاجتماعي..
القنب أنواع، وبعض أنواع المخدرات يمكن أن تسبب الهلوسة (..)، وقد تأكد أن تعاطي حزب العدالة والتنمية مع موضوع القاسم الانتخابي وتقنين زراعة “الكيف” لم يكن موفقا، لتكون المفارقة الكبرى هي مصادقة حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية على تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، بل إن الحكومة نفسها قالت إن الغاية من هذا المشروع القانون هي أن المغرب يطمح إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”. وزادت مبررا آخر هو أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.
إنها قمة التناقض، “الفقيه الذي انتظر المغاربة بركته، دخل المسجد ببلغته”، ليوقع على أكبر عدد من الديون، وأسوأ القرارات ضد الشعب، ويختمها بالتنكر لأصله، من خلال التطبيع (جل المغاربة ليس لهم مشكل مع التطبيع، بل مع حزب كان يدعي مناهضة التطبيع).
وأخيرا ها هو الحزب ذاته يوقع على تقنين زراعة القنب الهندي..
ماذا لو أكمل هذا الحزب مسيرته على المنوال نفسه ليوقع على قانون العلاقات الرضائية، وحذف المقتضيات المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية للمسلمين، ووضع دفاتر تحملات للحانات على غرار المحلبات..
حزب جميل ومنفتح، لكنه وقع أسير لسانه، عندما رفع السقف الأخلاقي عاليا. لذلك فإن ما ينتظره اليوم من عقاب انتخابي لن يكون إلا بسبب الهوة بين الخطاب والممارسة..
وها هو بنكيران يستبق “الكارثة الانتخابية” بإعلان استقالته من الحزب، الذي كان له فضل كبير في تأسيسه، ودفعه إلى الإيمان بالمؤسسات، بدل العمل السري. ولأن الأمور غالبا ما تأخذ بعدا شخصيا في حزب لا يؤمن بالمؤسسات، فقد كان من الطبيعي أن يعطي رئيس الحكومة السابق استقالته بعدا شخصيا من خلال تأكيده على قطع علاقاته الشخصية مع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، إلى جانب وزير التشغيل والإدماج المهني محمد أمكراز، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والوزير السابق لحسن الداودي..
إنهم المغضوب عليهم من طرف بنكيران، قبل الغضب الكبير الذي ينتظر “تريكة القنب”.
برلمانيو المغرب أو ما سميتموهم تريكة القنب الهندي كايقضيو فمصالحهم على ظهر الشعب و بإسم الحكومة وبصفة القانون
بما أن هولاندا و بعض الولايات في أمريكا تبيع مخدر الحشيش و بكميات معقولة ، لما لا نكون نحن أيضا نستفيد من هاذه التجارة المربحة ، كتجني الدولة و الأفراد الملايين ثم الملايين إلى لم نقل الملاريير
هذا العنوان يحيلني إلى الصغر حين كنا بقريتنا عين الشعير اقليم فجيج وكنا نلعب الكرة في الحي وكان يقطن هناك رجلا رحمه الله كان لا يتركنا نلعب بدعوى إزعاجه وتعرفون أيام الطفولة وما يتخللها من أعمال شيطانية كنا ناتي إلى أمام بيته ونقوم بلعب الكرة مع وقت القيلولة وفي عز الصيف وكان يخرج وينادينا بزريعة القنب ولم نكن ماذا كان يقصد هل القنب الهندي أم القنب التي كانت تخاط به اكياس قالب السكر
للذكرى فقط صباحكم سعيد
ما يمكن أن نستنتجه من هدا الأقوال هو أن هدا الحزب كان يحرض الناس على الإحتجاج لكي يفوز بالإنتخابات
أقسم بالله العظيم أنه أمس على مستوى شارع إبن تومرت، خرق الوزير والناطق الرسمي بإسم الحكومة السابق مصطفى الخلفي إشارة الضوء الأحمر، ولما تم توقيفه من طرف الشرطي، لم يتعد توقيفه أكثر من 10 ثوان،وتم السماح له بالمغادرة بدون تحرير المخالفة.
في تلك اللحظة رجعت عند الشرطي وأخبرته بأنني لو كنت في مكانه لن أتردد في تحرير المخالفة وتطبيق القانون.
الاستقرار يصنعه عاهل البلاد حفظه الله ألدي هو صمام الأمان يصنعه بسياسته الحكيمة التي شعارها الوطن أولا وأخيرا
الاستقرار يصنعه الملك بتعيينه رجال دولة اوفياء يسيرون قطاعات الأمن والدرك والجيش والقوات الأخرى وفيً الداخلية والخارجية والاتصالات والفوسفاتطالتي تعمل بكل تفان لمحاربة الجريمة والإرهاب والمحافظة على النظام العام وحراسة الحدود ولا شيء غير الوطنًًّّ
الاستقرار يصنعه رجال ونساء التعليم بتضحياتهم لنشر العلموالمعرفة وتكوين اطر الغد
الاستقرار يصنعه رجال ونساء الصحة وموظفو الدولة الدين يضحون من اجل رقي هدا الوطن بعيدا عن الشعبية والحزبية
الاستقرار يصنعه عمال النظافة وحراس الأمن الخاص والحراس الليليون
الاستقرار يصنعه التجار الدين يزودون السوق بكل ما نحتاجه لكي لا تقع أزمة
هؤلاء هم من يقولون بانهم يصنعون الاستقرار
إلى كل هؤلاء نرفع القبعة أما. مت دون ذلك فلا احد يفتح فمه فالانتخابات لم تأت منها الا الأوهام فحتى عمادة المدن لم تعد تتكلف لا بالنقل ولا بالكهرباء ولا الماء ولا بالنظافة فقط بيع التمبر والبقية تعرفونها