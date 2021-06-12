تزوير استمارات مواعيد يطيح بشاب في قبضة الأمن

تزوير استمارات مواعيد يطيح بشاب في قبضة الأمن
صورة: و.م.ع
السبت 12 يونيو 2021 - 06:39

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة قصبة تادلة، الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الشرطة بقصبة تادلة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية إدلاء عشرة أشخاص باستمارات مزورة لمواعيد خاصة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قبل أن يتبين أنهم حصلوا عليها بمحل تجاري يشرف المشتبه به على تسييره.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل محله التجاري عن حجز جهاز حاسوب وآلة للطباعة يشتبه باستعمالهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

البطاقة الوطنية للتعريف الشرطة القضائية تزوير قصبة تادلة

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