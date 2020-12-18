تزوير شواهد مدرسية يورط ثلاثينيا بآيت ملول

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أيت ملول من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

ووفقا لمصدر أمني، فقد كانت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع إعلان منشور بإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يعرض للبيع شواهد دراسية مزورة للبيع، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني وتوقيفه بمدينة أيت ملول.

وتابع المصدر ذاته أن إجراء تفتيش داخل منزل المشتبه فيه أسفر عن حجز 14 شهادة دراسية مزورة وتحمل بيانات الأغيار، إلى جانب إيصالات لتحويلات مالية مجموع قيمتها المالية 28 ألفا و500 درهم يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. وما زالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يورد المصدر الأمني ذاته.