"تزوير فواتير شركة" يوقع بشخصين في يد الأمن

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، الخميس، على النيابة العامة المختصة، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وحسب مصدر هسبريس فقد تم توقيف المعنيين بالأمر بعد فتح تحقيق قضائي من طرف مصالح الأمن الوطني، بناء على شكاية تقدم بها ممثل إحدى الشركات التجارية، يتهم فيها المشتبه فيهما بتسليم فواتير وهمية في اسم شركته لمجموعة من الزبائن.

وقادت الأبحاث في القضية إلى حجز 212 فاتورة مزورة و35 ختما مزورا في أسماء مجموعة من الشركات، إضافة إلى حاسوب محمول وآلة طابعة ومجموعة من النماذج الخاصة بالفواتير المزورة.

واحتفظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ملابسات القضية، قبل أن يحالا صباح الخميس على العدالة.