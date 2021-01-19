تزوير وثائق ورخص سياقة يوقع شابا في قبضة الأمن

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، الإثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة خريبكة متلبسا بحيازة وثائق هوية مغربية وأجنبية في اسم الغير يشتبه في أنها مزورة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلين يستغلهما عن حجز معدات معلوماتية عبارة على وحدتين مركزيتين، وستة أجهزة للنسخ والطبع، وثلاث دعامات رقمية لتخزين المعطيات، يشتبه في استعمالها في عمليات التزوير.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش أسفرت أيضا عن حجز ثمانية أختام مزورة ومعدات وأدوات تستعمل في تصنيعها، علاوة على 11 وثيقة إدارية وطنية وأجنبية في اسم الغير ورخص سياقة مزورة، ومطبوعات فارغة تخص وثائق تعريفية وشهادات لملكية السيارات، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.