تساؤلات ترافق اختيارات عموتة في المنتخب المحلي

وَجّه الناخب الوطني الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين، الدعوة إلى 34 لاعبا من “البطولة برو” للدخول في معسكر إعدادي مغلق بداية من الاثنين المقبل بمركب محمد السادس، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستُجرى بالكاميرون في الفترة المتراوحة ما بين 16 يناير و7 فبراير 2021.

وكان لقطبي الدار البيضاء الرجاء والوداد الرياضيين، بالإضافة إلى نهضة بركان، بطل مسابقة الكونفدرالية، “حصة”الأسد” من اللاعبين الذين ضمتهم اللائحة الأولية، التي من المنتظر أن يتم تقليصها إلى 23 لاعبا، سيُشدون الرحال صوب أرض “الأسود غير المروضة” للمشاركة في نهائيات “الشان”.

وأثارت لائحة “الأسود” المحلية الجدل بعد أن ضمت أسماء تُعاني من الإصابة وأخرى طالها التوقيف من جامعة الكرة على خلفية التصرفات اللارياضية التي صدرت منها مع فرقها، على غرار المهدي قرناص، لاعب الدفاع الحسني الجديدي، الذي تم توقيفه لـ4 مباريات، 2 منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية، غير أن عموتة آثر ضمه للمعسكر.

وعرفت القائمة المدعوة غياب رضا الهجهوج، لاعب نادي الفتح الرباطي، حيث رجحت مصادر مطلعة أن يرجع السبب إلى التصرف الذي صدر منه في مباراة فريقه أمام الرجاء الرياضي ضمن منافسات “البطولة برو”، بعد أن سجل هدفا واحتفل عن طريق نزع قميصه وكان يرتدي أسفله قميصا خاصا بفصيل “الوينرز”، المساند لنادي الوداد الرياضي.

ويبقى السلوك الذي صدر من اللاعب “الدكالي” المهدي قرناص في مباراة فريقه أمام الفتح الرباطي، والذي اضطر المكتب المديري لفريقه إلى معاقبته وسحب شارة العمادة منه، مشابها لسلوك الهجهوج، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول وجود اللاعب الجديدي ضمن لائحة المحليين في حين تم إبعاد صانع ألعاب الفتح الرباطي.

وعرفت تشكيلة المنتخب المحلي إبعاد الحارس محمد رضا التكناوتي، حامي عرين الوداد الرياضي، حيث أوضحت مصادر متطابقة أن سبب استبعاده يعود إلى تراجع مستواه، كما لم تستبعد مصادر أخرى أن يكون إسقاط اسم حارس مرمى الفريق “الأحمر” راجعا إلى الخلاف السابق بينه وبين الناخب الوطني الحسين عموتة.

ووجه مدرب المحليين الدعوة إلى اللاعب بديع أووك، متوسط ميدان الوداد الرياضي، رغم تعرضه لتمزق عضلي الأربعاء الماضي، الذي من المنتظر أن يُبعده عن التداريب لمدة ليست بالقصيرة.

ويلتحق لاعبو الوداد الرياضي مباشرة بمعسكر المنتخب المحلي بعد مباراة إياب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع الفريق “الأحمر” الأسبوع المقبل بنادي سطاد مالي، فيما سيعزز لاعبو الرجاء معسكر “الأسود” المحلية بعد مباراة نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستجمع “النسور” بنادي الإسماعيلي المصري في 11 يناير المقبل.

وينضم لاعبو النهضة البركانية لمعسكر “الأسود” بعد مباراتهم أمام تفرغ زينة الموريتاني لحساب إياب دور ما قبل مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يشار إلى أن القرعة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي ضمن المجموعة الثالثة، حيث سيقص شريط المنافسة بمواجهة المنتخب الطوغولي، على أن يلاقي منتخب رواندا في المواجهة الثانية، قبل مواجهة منتخب أوغندا في المباراة الثالثة.