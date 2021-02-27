تساقطات ثلجية تربك حركة السير في إقليم تنغير

تسببت التساقطات الثلجية التي عرفتها المناطق الجبلية بإقليم تنغير، منذ ليلة الجمعة إلى غاية صبيحة اليوم السبت، في انقطاع حركة السير بعدد من الطرق الإقليمية والجهوية والمحلية.

وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس، فإن التساقطات الثلجية التي عرفها إقليم تنغير خلال الساعات الأخيرة، بلغ سمكها ما بين 20 و45 سنتيمترات.

ومع هذه التساقطات الثلجية، أصبحت دواوير عدة معزولة بسبب انقطاع المسالك الطرقية، خاصة منطقة أوزيغيمت ومناطق بأمسمرير وتلمي وأيت هاني، مع ارتباك في السير بالطرق الجهوية والإقليمية المصنفة.

وبتعليمات من حسن الزيتوني، عامل إقليم تنغير، تم تسخير مجموعة من الآليات التابعة لوزارة التجهيز والجماعات الترابية، صبيحة اليوم السبت، من أجل إزاحة الثلوج وفتح الطرقات أمام المواطنين.

وكشف مصدر مسؤول أن عامل الإقليم أعطى تعليماته لرجال السلطة المحلية ومختلف السلطات الأمنية من أجل مواكبة عملية إزاحة الثلوج، والتواجد المستمر بالقرب من الساكنة المحلية وتقديم المساعدة المطلوبة.