تساقطات مطرية قياسية تنعش آمال المزارعين في موسم فلاحي مُزهر

أنعشت التساقطات المطرية الأخيرة آمال الفلاحين المغاربة في موسم زراعي مخالف للسنوات الماضية، التي عرفت جفافا متواصلاً أثّر سلبا على المحاصيل الفلاحية بالعالم القروي، ثم انضاف إليه فيروس “كورونا المستجد”، الذي زادَ في تأزيم الأوضاع العامة بالمملكة.
وشهدت حواضر وبوادي البلاد زخات مطرية قياسية خلال الأسبوع الجاري بعدما انحبس المطر فترة طويلة، وهو ما أثار استحسان المزارعين القرويين، الذين يعتمدون على الأمطار في مزاولة أنشطتهم اليومية، خاصة أن الموسم الماضي شكل خسارة فادحة لهم في ظل ضعف الإقبال على شراء المواشي ومحدودية الغلة الفلاحية.
وارتفع المخزون المائي لمجموعة من السدود بالمملكة، خاصة الكائنة بجهة سوس- ماسة، حيث ارتفعت نسبة ملئها الإجمالية إلى 29.1 بالمائة إلى حدود صباح الأحد، فيما بلغت نسبة ملء السدود الوطنية 42 بالمائة، مما سيضمن انطلاقة جيدة للموسم الفلاحي في الدوائر السقوية.
ويتوفر المغرب في الوقت الحالي على 145 من السدود الكبرى، و250 سدا صغيرا، وينتظر أن يتم تشييد 20 سدا جديدا خلال الفترة المتراوحة بين 2020 و2027، بسعة تصل إلى 5.38 مليارات متر مكعب، بغلاف مالي قيمته 115 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، قال عمر أوزياد، فاعل مدني متتبع للشأن الفلاحي بجهة بني ملال- خنيفرة، إن “التساقطات المطرية المهمة التي سجلتها البوادي المغربية، لا سيما في منطقة الأطلس الكبير والمتوسط، سيكون لها وقع كبير على النشاط الفلاحي خلال الموسم الجاري”.
وأضاف أوزياد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المزارعين تضرروا كثيرا من الأزمة الوبائية الراهنة، بعدما أقدمت السلطات المحلية على إغلاق الأسواق الأسبوعية طيلة أشهر، وهو ما حال دون بيع المواشي، التي تشكل مصدر رزق دائم بالنسبة إلى فئة الرعاة الرحل”.
وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن “مواسم الجفاف ساهمت في تدهور الوضعية المعيشية للفلاحين أيضا، بحكم قلة الأمطار في كثير من المناطق، التي تأثرت بالتغيرات المناخية والتقلبات البيئية، غير أن هذه الانطلاقة الجديدة ستكون واعدة للفلاحين في العالم الجبلي”.
ودعا أوزياد إلى “الاعتناء بالفلاحين والرحل القاطنين بالدواوير، لا سيما الجبلية منها، بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يكابدونها لتوفير لقمة العيش لأبنائهم، مما يتطلب مضاعفة البرامج الحكومية الموجهة إلى هذه الفئات المجتمعية، حتى يتم التقليص من الفوارق المجالية الشاسعة بين القرى والحواضر”.
انا من الفلاحين الصغار املك قطع ارضية صغيرة ازرع فيها الحبوب والقطاني لاتاتي بربح كبير لان اليد العاملة مرتفعة الثمن ولا يبق ربح من المحصول ليس هناك مساعدة من اي جانب يجب مثلا ان يكون هناك الة للحرث مجانا والحصاد كذلك لصغار الفلاحين
ماشاء الله اللهم بارك اللهم صيبا نافعا.ضعف المجاري المائية أدت إلى خسائر فادحة لبعض المواطنين نتمنى ان لا يتكرر هذا الإهمال واللامبالات في خدمة الصالح العام…
واش تضحكوا على المواطنين . الفلاحة ديال المغرب كاملة متعوضش خسائر الدار البيضاء .
بعدما عاش البلد السنة السابقة سنة عجفاء وقاسية بسبب الجفاف ووباء كورونا نرجو ونطلب من الله تعالى أن يبارك لنا هذا العام بخيراته ونعمه. وان يصرف عنا الوباء والبلاء ويشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم اموات المسلمين والمسلمات.
سبحان الله, والحمد لله, والله أكبر
أللهم صل على سيدنا محمد وأله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين،
صورة جميلة تدخل السرور على القلوب,
وتعيد بنا الذكريات الى الزمن الجميل
والتواضع والحياء والحشمة
بسم الله ماشاء الله،
اللهم زد وأنعم وبارك،
اللهم وسّع لنا في أرزاقنا وأرزقنا من حيث لا نحتسب
اللهم أرزقنا الشتاء على قدر النفع
اللهم كمّل لنا بالخير والبركات أعوامًا عديدة،
وأجعلنا ممن يُخرج الزكاة يوم حصاده،
اللهم لك ألف ألف حمدٍ وشكرٍ على نعمك التي لا تحصى ولا تعدّ، وعلى نعمة الصحة والسلامة والعافية حتى ترضى عنا وتعفوّ عنا يارب العالمين
الحمد لله. والشكر لله على عطاءه وكرمه ونعمه .اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا.وارفع عنا هذا البلاء والوباء انك سميع الدعاء.
هادوا راهم غير كيضيعوا الوقت انتاعهم بكل صراحة .في فرنسا الارض لا تقسم بين الورثة .اللذي يحصل على شهادة فلاحية بين الأبناء هو الوحيد المخول له تسيير الارض اما باقي الورثة فأما ان يبيعوا له نصيبهم او يستاجروه له.احنا كنبقاو انقسموا فالارض انقسموا فيها حتى كترحع فيها جوج مترو .في الأخير كيسمحوا فيها وايهاجروا المدينة حيث مكيصوروا فيها والوا.خاص مراجعة السياسة الفلاحية الى ابغينا بصح شي نتيجة .اما الخدمة اديال العصر الحجري راه ما غادية لينا فين .
يئسنا من تكرار عبارات مثل امطار الخير موسم فلاحي مُزدهر السدود مملوءة
هذا كله من عند الله وانتم يارؤساء المجالس البلدية والعمالات والجهات لماذا
لم تسستعدون لمواجهة الفيضانات واصلاح الطرقات والقنوات ووو
اين النزاهة والاستقامة في تدبير الشان المحلي
لقد اصبحت الانتخابات عبارة عن توزيع الغنائم على حساب المواطنين
ا الشعب المغربي فقد الثقة في جميع الاحزاب السياسية التي تعد المواطنين
خلال الحملة الانتخابية با نها ستحارب الفساد ونهب المال العام و و و
لكن عند دخولها الحكومة والبرلمان والجماعات والجهات تصبح احزاب اخرى
تدافع عن مصالحها ياله من نفاق سياسين
145سد كبير ومتوسط و250سد صغير على السدود كثر من المدن ، اولى فين ما كين شي ضاية ديال الما حسبينها سد ههههه
الله إعاونكوم خوتي الفلاحة .. سوف تهاجر وتجول العالم بحثا عن سعادة و هناء وصحة ، لكن ستجد في الأخير أن العمل الفلاحي في ضيعتك أو تجارة في دكانك أفضل و أحز و أسعد عمل على وجه الأرض … تحياتي لفلاحينا مرة أخرى ..
بالله عليكم ماذا نستفي نحن كمواطنين من موسم فلاحي فالمستفيذ الاول هو خنوش وغيره أما نحن فلنا الاوحال. ثم لا تسبقوا الفرحة بليلة فالله قادر على كل شيء ولا نعلم ماذا سيحدث بين اليوم والغد