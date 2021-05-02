تسبيقات بنك المغرب تصل 69,3 ملايير درهم

تسبيقات بنك المغرب تصل 69,3 ملايير درهم
صورة: هسبريس
الأحد 2 ماي 2021 - 20:16

ضخ بنك المغرب ما مجموعه 69,3 مليار درهم، منها 25,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و29,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأفاد البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، بأنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,3 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 بالمائة في المتوسط، لافتا إلى أنه ضخ مبلغ 30,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 28 أبريل الماضي (تاريخ الاستحقاق 29 أبريل).

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‫تعليقات الزوار

2
  • باعروب
    الأحد 2 ماي 2021 - 20:39

    اختفت الساعة الحاءطية واختفت معها الصفحة الخاصة بالساعة الحاءطية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0
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  • الهلول المقاول
    الأحد 2 ماي 2021 - 21:14

    علاش كنمشي انابيك بغيت ندفع طلب قرض بانو ليا عرام ديال قرودة كيضحكو على المواطنين بدون فائدة مغديش نخلص ضرائب

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